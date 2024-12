Robin Barbiaux en Amy Naert in eerste boksgala in Gits

Nu geen enkele organisator het kerstboksgala in Izegem wilde organiseren, besloten Filiep Tampere en Delfine Persoon met Boxing Team Houtland dat te doen in hun bokszaal in de Bollestraat in Gits. Op de affiche staan 2 profkampen met Benelux-kampioen Robin Barbiaux en ‘Miss’Amy Naert. Die laatste bokst op 18 januari opnieuw in Amerika tegen de nummer 3 bij super vlieggewichten uit Amerika. Er zijn ook nog een 10-tal amateurkampen.

Amy Naert (36) heeft blijkbaar iets met de hit ‘In Amerika’ van Marc Dex. In september mocht ze al een keer in gezelschap van Delfine boksen in Atlanta tegen de Amerikaanse Rosalinda Rodriguez die toen al 13 profkampen deed en ze allemaal won. Twee refs gaven Amy gewonnen met 94-96 en 93-97 en de twee andere gaven haar verloren. De Amerikaanse won op punten en kreeg misschien wel een beetje thuisvoordeel.

Voorbereiding

“Nu boks ik in Gits tegen de Servische Sarah Marjanovic (37) die 10 van haar 21 kampen won”, zegt Amy. “Ik zie het als een goede voorbereiding voor mijn 2de kamp in Amerika op 25 januari van volgend jaar. Mijn coach Filiep kreeg een uitnodiging voor mij om in Amerika tegen de 27-jarige Amerikaanse LeAnna Cruz uit Pennsylvania te boksen. “Een uitnodiging die noch Filiep noch ik kunnen weigeren. Die eerste trip naar Amerika gaf me een boost en gaf me zelfvertrouwen dat ik kan meedoen aan de top. Die LeAnna Cruz is de nummer drie in het super lichtgewicht in Amerika. Ik kijk er ongelooflijk naar uit.”

Filiep Tampere zei ook nog een keer dat Amy een enorme vooruitgang heeft gemaakt in de laatste maanden. “En ze heeft vooral dat zelfvertrouwen gevonden, iets wat ze voordien veel minder had. Ze is enorm gegroeid als bokser.”

Robin

Robin Barbiaux (30) is aan zijn 12de kamp toe en verloor slechts 1 keer, dan nog door een ernstige kwetsuur. Zijn tegenstander is de Oekraïner Anatoli Burdiian (24) die 5 van zijn 11 kampen won. Dat moet voor Robin een vrij gemakkelijke opdracht worden, ook al kan het onverwacht ook al een keer mislopen.

Amateurs

Daarnaast staan er ook een 10-tal amateurwedstrijden op, met zo goed als alle thuisboksers van Boxing Team Houtland.: Belgisch kampioen Mathiez Tampere, Brandon Vermote, Cyriel D’Hooghe, Belgisch kampioen miss Laura Van Den Haute, Zaftoe Ahmadzai versus Renzo Dequidt van BC Poperinge), Philip John Edulzura versus JensVan Glabeke van BC Monteyne), Arnaud Fotso Kengne, Siebe Dewulf versus Wajdi Van De Veire van BC Monteyne en Belgisch kampioen Eroc Pascal Signe (zwaargewicht).

Praktisch

Het boksgala op 25 december start om 17 uur in de Bollestraat in Gits. Naast de 3 profkampen zijn er ook nog 8 amateurkampen.

Staanplaatsen 20 euro in vvk, 25 euro add; niet genummerde ringplaatsen 30 euro in vvk en 35 euro add; genummerde ringplaatsen 40 euro in vvk en 45 euro add. VIP-kaarten kosten 85 euro (côte à l’os + kaasbuffet + dranken). Voorverkoopadressen: Café Yin Yang, Stationsstraat Gits, Harley Davidson West Flanders, Kachtemsestraat Roeselare, Kaffee Lagaar, Korenmarkt Izegem; BTH, bokszaal, Bollestraat Gits en Viccini, Markt Torhout. Info: 0476 22 59 60.