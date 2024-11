Boksgala op Kerstdag verhuist van Izegem naar Gits: “Het allereerste event in onze nieuwe bokshal”

Het traditionele boksgala op Kerstdag is verleden tijd en dat is jammer na 116 jaar boks. Filiep Tampere en Delfine Persoon (Boxing Team Houtland) zetten die kersttraditie nu verder in hun bokshal in Gits. Een programma is er nog niet. Rudi Compernol, organisator van de Izegemse meetings, sluit niet uit dat er in de toekomst opnieuw een gala zal zijn in Izegem.

Op 1 november 2018 was het honderd jaar geleden dat er in Izegem naar aanleiding van een weddenschap onder vrienden een eerste boksmeeting was. Charles De Jager, Luc Joye, Daniël Bogaert en Rudi Compernol en nog enkele boksfanaten zorgden ervoor dat Izegem het mekka van de bokssport werd.

Verlies

Boxing Team Houtland hielp de laatste jaren met Rudi Compernol de Izegemse boksmeetings al organiseren. Maar de meeting met Kerst bleek de laatste jaren een probleem. “Vorig jaar was er veel te weinig volk met Kerstdag en leden we verlies”, zegt Rudi. “Het heeft geen zin dan de winst van de meeting op 1 november met Kerst weer te verliezen. In de toekomst is Kerstboks in Izegem zeker nog mogelijk als we met een nieuw organiserend comité kunnen starten, voldoende steun van het toekomstige stadsbestuur kunnen krijgen en een mooie affiche kunnen samenstellen. 1 november blijft zeker.”

Eerste event

“Woensdag 25 december zal de Kerstmeeting plaatsvinden in de nieuwe bokshal van ‘Boxing Team Houtland’ in de Bollestraat 21 in Gits”, zegt Filiep Tampere. “Het allereerste event in onze nieuwe bokshal. Na meerdere jaren loopwerk en administratie begint de zaal uiteindelijk volledig in zijn plooi te liggen. Op het programma zal normaal een drietal profkampen staan en een acht- à tiental amateurkampen. Er zullen drie soorten tickets in voorverkoop en aan de deur verkocht worden: vipcafé (drank + buffet + balkon/ringplaats), zitplaatsen en staanplaatsen.”