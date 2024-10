Poperingenaar Harley Techel bokst op 1 november zijn vierde profkamp in Izegemse sporthal

Harley Techel (25) bokst op de Allerheiligenmeeting in de Izegemse sporthal tegen de Fransman uit Roubaix Idi Seone. “Het is mijn vierde profkamp en ik ben er honderd procent klaar voor”, zegt Harley.

Harley woont in Poperinge en is de vriend van Romy Degryse. Hij werkt als chauffeur bij Noyez snacks in Wervik.

Lees ook: Vijf profkampen op het Allerheiligen Boksgala in Izegem

Harley kreeg de liefde voor de boks van thuis uit mee. “Ik begon al in 2010 te boksen. Je kunt mijn familie een échte boksfamilie noemen”, zegt Harley.

“Mijn vader Franky bokste vroeger recreatief en gaf die boksmicrobe door aan zijn zonen. Hij richtte destijds in Poperinge een eigen boksclub op voor mijn broers en mezelf. De club, Boxingclub Poperinge, bestaat nog altijd en wordt nu onder toezicht van mijn zus Donna Techel in goede banen geleid.”

Filiep Tampere

Harley traint bij coach Filiep Tampere van Boxing Team Houtland al van net vóór de coronaperiode. “Ik train ook regelmatig in Boxingclub Poperinge bij mijn zus Donna. Als amateur bokste ik in totaal 22 kampen waarvan ik er dertien won, acht verloor en een keer gelijk bokste.”

“Op 1 november in Izegem ben ik bij de licht zwaargewichten aan mijn vierde profkamp toe. Mijn eerste drie kampen won ik, één zelfs met knock-out. De boksstijl van mijn Franse tegenstander Idi Seone ken ik niet. Maar ik ga meestal naar een wedstrijd met een zeker plan in mijn hoofd en probeer dat dan ook zo goed mogelijk uit te voeren. Filiep Tampere bereidt me altijd goed voor op een kamp. En ik voel dat ik er ook nu klaar voor ben.”

Ambitieus

In de toekomst zou Harley Techel graag nog enkele titels behalen. “Een Vlaamse, Belgische of wie weet ooit een Benelux-titel. Ik ben nog jong en ambitieus, maar heb uiteraard nog een lange weg af te leggen.”