Vijf profkampen op het Allerheiligen Boksgala in Izegem

Op het Allerheiligen Boksgala in Izegem staan 5 profkampen en 4 amateurkampen op de affiche. Bruggeling Robin Barbiaux bokst tegen de 37-jarige Venezolaan Frank Rojas die van zijn 25 gewonnen kampen er 24 won met knock-out. Denis Rosescu en Rasul Magomadov boksen voor de Vlaamse titel.

Gentenaar Lee Ingelrest bokst niet voor de Benelux-titel tegen Robin Barbiaux. Wegens ziekte, liet hij weten. “Ik kan me daar niet over uitspreken, maar als ik ziek ben en naar de dokter ga, dan ben ik na een viertal dagen genezen…”, aldus Robin. “Jammer dat die kamp niet doorgaat omdat ik bij winst in de top 100 van de wereld zou staan.”

Robin bleef de laatste twee jaar niet gespaard van kwetsuren. In 2022 een handbreuk tijdens een kamp, in april in Brugge een spierscheur in de borst. “Nu ben ik in topvorm. Op Allerheiligen boks ik nu tegen Frank Rojas, een puncher die bokste tegen toppers als Israil Madrimov en Jose Benavides.”

Robin wil zo snel mogelijk zijn Benelux-titel nog een keer verdedigen. “Tegen Lee Ingelrest, want anders heb ik bijna alle waardige tegenstanders al gehad.”

Vlaamse titel

Rasul Magomadov en Denis Rosescu boksen voor de Vlaamse titel bij de licht zwaargewichten. “Mijn voorbereiding op die titelkamp verliep vlot”, zegt Denis. “Ik train sinds een half jaar twee keer per dag. Rasul is een harde tegenstander met een lage dekking en op de counter bokst. Als ik win, dan ga ik in de toekomst voor een Belgische en een Benelux-titel.”

Andere profkampen: Sargis Poghosyan versus Tahar Belkhir (Fr), Harley Techel versus Idi Seone (Fr), Allessandro Trabucco versus Christian Jose Avila Jaramillo (Venezuele). Naast de vijf profkampen staan ook nog vier amateurkampen op de affiche met onder andere Mathiez Tampere, Jari Deceuninck, Laura Van Den Haute en zwaargewicht Eric Pascal.

Praktisch

Het Allerheiligen Boksgala heeft plaats in sporthal ‘De Krekel’ in de Heilig Harstraat 15 in Izegem. Aanvang: 17 uur. Weging profs: donderdag 31 oktober om 18 uur in Kaffee Lagaar, Korenmarkt 1, Izegem.

Tickets zijn in voorverkoop te verkrijgen in café Yin Yang (Gits), Harley-Davidson West-Flanders (Roeselare), Kaffee Lagaar (Izegem) en BTH (Gits).