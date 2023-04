Emma Plasschaert eindigt zesde, Geurts-Maenhaut zevende in Mallorca

De voorbije week vaarden meer dan 900 deelnemers in de 52ste Trofeo SAR Princesa Sofia in de baai van Mallorca. Dit is de eerste World Cup van 2023 en één van de grootste Europese wedstrijden op de kalender.

Het 49erFX-team, Isaura Maenhaut (RBSC Duinbergen) en Anouk Geurts (VVW Inside Outside Oostende), kende een goede week. Ze namen het vertrouwen mee van de winst in de Arenal Regatta vorige maand. Geurts en Maenhaut bleven bijna de hele week in de top-drie van de rangschikking maar ze moesten als zevende aan de medalrace beginnen. Daarin hielden ze deze zevende plaats netjes vast.

Emma Plasschaert (VVW Inside Outside Oostende) kende in de ILCA-6-klasse een goede regelmaat. Bovendien won ze zelfs twee races. Ze vatte de medalrace als vijfde aan. Ook bij die medalrace woei er weinig wind. Emma Plasschaert startte aan de pin end, het uiteinde van de startlijn, maar ook winnares Marit Bouwmeester had die plaats uitgekozen. In het debat dat daarop volgde, maakten beiden een fout en moesten ze na de start een strafrondje draaien.. Het werd meteen achtervolgen zodat Emma Plasschaert uiteindelijk negende werd in de medalrace. Zo zakte ze nog een plaats in de eindstand: Emma Plasschaert is zesde geëindigd.

De volgende wedstrijd, de Semaine olympique, heeft van 24 tot 29 april in Hyeres plaats. (P.R.)