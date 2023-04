Plasschaert, Geurts en Maenhaut zeilen de Franse Olympische week

Maandag start de 54ste Semaine Olympique Française (SOF). Al meer dan vijftig jaar zakken vele atleten van het Olympisch zeilen daarom af naar Hyères.

Doorheen de jaren is de SOF één van de belangrijkste Europese wedstrijden op de kalender geworden. Maar liefst elf WWSV-atleten, verdeeld over vier disciplines, zullen deze maandag aan de start verschijnen. In totaal zullen er meer dan 700 deelnemers zich op het Franse water begeven. Onder hen zijn er ook drie West-Vlamingen.

Emma Plasschaert (ILCA 6) uit Oostende en het 49erFX-team, Isaura Maenhaut (Duinbergen bij Knokke-Heist) en Anouk Geurts (Oostende), hopen hun goede vorm te kunnen behouden na de Trofeo SAR Princesa Sofia. Daar behaalden ze een knappe plaats in de medalrace. In Hyères heeft de medalrace zaterdag 29 april plaats. (P.R.)