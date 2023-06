Organisatieteam Roeseltriatlon gaat verder op elan van vorig jaar: “Duimen voor volle terrasjes”

Zondag 4 juni staat de negende editie van de Roeseltriatlon op het programma, een 1/8ste triatlon door het centrum van Roeselare. Het vernieuwde organisatieteam van TriatlonTeam Roeselare is er klaar voor.

De Maselis Roeseltriatlon is intussen uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie voor de (beginnende) triatlonliefhebber. “We zijn nog wat aan het puzzelen aan de laatste dingetjes, maar zijn over het algemeen klaar voor zondag”, aldus Glenn Verholle, die instaat voor de administratie en communicatie binnen de wedstrijdcel van TriatlonTeam Roeselare. “Door werken aan de Kop van de Vaart moeten we in de wisselzone een kleine aanpassing doen, maar voor de rest blijft het parcours hetzelfde als vorig jaar.”

Want vorig jaar deed de Roeseltriatlon voor het eerst het stadscentrum aan. Een succes. “Er was dan ook geen reden om nieuwe parcourswijzigingen door te voeren. Vorig jaar hadden we wel pech met het weer, maar dit jaar lijkt het beter te zullen zijn. We hopen dan ook op volle terrasjes en heel wat sfeer langs het parcours.”

De wedstrijdcel van TTR is sinds dit jaar uitgebreid met een aantal nieuwe krachten. “Dat geeft ons wat meer ademruimte. Zo hebben we nu ook iemand die onze social media doet, wat de dag van vandaag toch steeds belangrijker is. Daarom hebben we minder flyers laten drukken. Daarmee besparen we niet alleen, maar het is ook nog eens beter voor het milieu. Bovendien lieten we ook magneetstickers voor op onze auto’s maken.”

TTR wil met deze triatlon een heel breed publiek aanspreken en met name ook de absolute beginners. “We houden het zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk”, knikt de 34-jarige Roeselarenaar. “Zo hebben we voor deelnemers in april ook een gratis wisseltraining aangeboden, wat een groot succes was. Ook organiseerden we afgelopen donderdag een openwatersessie. Daar zit toekomstmuziek in voor de komende jaren.”

Ook over het aantal inschrijvingen voor de wedstrijd zelf zijn ze bij TTR best tevreden. “Ze kwamen wat traag op gang, maar intussen zitten we aan een 160-tal individuele deelnemers en een 40-tal trio’s. Voor ons zijn dat mooie aantallen, zeker voor een 1/8ste triatlon. Daarmee zitten we ongeveer op twee derde van onze capaciteit, wat het leuk en gezellig houdt.”

Volgend jaar viert de Roeseltriatlon zijn jubileum, de tiende editie. “Dan willen we graag iets speciaals doen, maar we zijn er nog niet over uit over wat dat zal zijn. Eind juni zullen we de evaluatie van dit jaar maken en onderzoeken wat er mogelijk is. We willen graag met iets uitpakken, maar eerst van dit jaar nog een succesvolle editie maken.”

Info: www.roeseltriatlon.be