Opnieuw één plaats vooruitgang voor Emma Plasschaert op EK

Emma Plasschaert heeft opnieuw een plaats vooruitgang geboekt in het open Europees kampioenschap voor de kust van het Zuid-Franse Hyères.

Met haar tweede plaats in de race van vrijdag klimt de zeilster uit Oostende in de tussenstand van de zesde naar de vijfde positie. Donderdag was ze al geklommen van de zevende naar de zesde stek. Ook Eline Verstraelen stijgt één plaats, van 66 naar 65. De Britse Hannah Snellgrove, die vrijdag de enige race won, is de nieuwe leider.

Bij de mannen in de ILCA 7-klasse zakte William De Smet met een 25ste plaats naar de 37ste positie. Wannes Van Laer, vrijdag 27ste in zijn race, zakte naar de 24ste stek. (PR)