Niels Van Zandweghe blijft van het roeien genieten: “Je hobby als beroep hebben,dat is echt een privilege”

Roeier Niels Van Zandweghe maakte de overstap naar een Gentse club en bereidt zich samen met de andere Belgian Sharks in Italië voor op het nieuwe seizoen. Na de stage in Varese neemt hij dit weekend deel aan de internationale regatta in Piedeluco, nabij Rome. “We werken hard, om er later de vruchten van te plukken.”

Niels Van Zandweghe (27) verbrak in december als kampioen het Belgisch indoorrecord, elke test was voor hem in een persoonlijke besttijd. Enkele dagen voor de GRS-indoor geraakte hij echter geblesseerd. “Ik nam een week rust, vertrok op stage, eigenlijk te vroeg, en ik was opnieuw twee weken out”, vertelt hij. “Ik heb die tijd op de fiets uren op de rollen gezeten. Ondertussen voel ik mij fit. Voor mijn blessure stond ik overigens puur fysiek op een hoger niveau dan vorig jaar.”

Niels behaalde met Tim Brys, zijn compagnon in de lichte dubbeltwee, onder andere een vijfde plaats in Tokio. Ondertussen stapte Brys over naar de zwaargewichten. Niels bleef in zijn gewichtsklasse, samen met Marlon Colpaert (KRNS Oostende). Hun twaalfde WK-plaats was een goede motivatie om verder te werken. Hoewel er naast de boot veel was gebeurd. “Marlon studeert nog. Dat stond niet helemaal op punt. Nu is dat veel beter geregeld. En mijn vriendin en ik gingen uit elkaar. Midden in het seizoen, dat hakte er wel redelijk in”, aldus Niels.

Goeie stages

Ondertussen heeft hij samen met Marlon in Spanje twee goede stages afgewerkt en weten ze dat Tibo Vyvey, na zijn ernstige gezondheidsproblemen, opnieuw beter aan het worden is. “Hij komt er voor de seat races na het BK bij, samen met Gentenaar Savin Rodenburg. In Varese gaat het er in de eerste plaats om samen met Marlon een goede stage af te werken. Tibo is er ook en blijft in zijn eigen traject verder revalideren. Ik heb een aangepast trainingsschema, met in de namiddag duurtrainingen op de fiets. We roeien er ook tussen de zwaargewichten en willen met zijn allen vooral hard werken om daar later op het seizoen de vruchten van te plukken.”

Drie weken na Piedeluco volgen de trials, tijdens het BK (22-23 april), met alle olympische kandidaten in skiff. Daarna de seat races, waarbij verschillende samenstellingen in de boten getest worden. Bondscoach Axel Müller zal dan de atleten en de samenstelling per boot kiezen voor zij die in aanmerking komen voor de internationale wedstrijden, te beginnen met het EK (25 tot en met 28 mei) in Bled, Slovenië. “Mij maakt het niet uit met wie ik samen roei. Ik wil gewoon in de beste boot zitten”, benadrukt Niels. “En vooral proberen te genieten van de races naar Parijs toe. Het is voor mij echt een privilege om elke dag als beroep je hobby te kunnen uitoefenen, binnen een leuke groep. Het resultaat zal wel volgen.”

“In aanloop naar Tokio waren we misschien te veel met het resultaat bezig. Dat zorgde voor extra druk. Nu hebben we nog niet super hard gepresteerd, maar we weten wel dat iedereen veel beter wordt. Als je ziet welke stappen Marlon de voorbije winter heeft gezet: dat oogt mooi voor de toekomst.”

Kleine prikkels

Niels heeft ondertussen de Brugse Trimm- en Roeiclub ingeruild voor KRC Gent, de club van onder andere Tim Brys. De voornaamste reden is dat hij al heel lang een BK in een grote boot wil roeien. “Mijn skiff ligt nog bij de BTR. Met Gent ga ik de Belgische kampioenschappen afwerken. Ik roei nu al zo lang. Het is voor mij leuk om tussendoor nieuwe dingen mee te pikken. Die kleine prikkels zorgen ook voor de nodige afwisseling en de goesting om elke dag opnieuw te trainen.” (Alain Creytens)