Mooie zegereeks voor Oostendse topzeilster in Marseille: Emma vol vertrouwen naar WK in Scheveningen

Op het testevent een jaar voor de Olympische Spelen in Parijs, zeg maar een generale repetitie, is Emma Plasschaert op het olympisch water van Marseille zesde geworden in de ILCA6-klasse. Haar volgend doel is het wereldkampioenschap volgende maand in Scheveningen.

Tweevoudig wereldkampioene Emma Plasschaert prijkte na tien reeksen op de zevende plaats. Via de medalrace behoorde een zesde plaats nog tot de mogelijkheden. Een podiumplaats was echter uitgesloten. In de allereerste race incasseerde Plasschaert al een diskwalificatie.

Bij de boei had ze een overtreding gemaakt tegen voorrangsregels. Je kunt dat opheffen door twee strafrondes te draaien buiten het parcours. Een Portugese concurrente protesteerde omdat Plasschaert haar gehinderd had en ze kreeg gelijk van de jury. Hierdoor mocht Plasschaert geen te grote risico’s meer nemen in de negen andere reeksen.

Toch was het een goede week voor Emma Plasschaert, want ze won als enige zeilster vier reeksen. Eigenlijk boekte ze nog een vijfde overwinning, maar ze werd gediskwalificeerd voor een te vroege start. Geen enkele andere zeilster won meer dan één reeks.

Zesde plaats

Emma Plasschaert is dan toch overall zesde geworden. In die medalrace kon ze geruime tijd de tweede positie innemen. Zo stond ze virtueel vijfde in de rangschikking. In het laatste voordewindse rak nam Plasschaert niet de beste optie.

In augustus niet alleen WK-titels maar ook selecties Olympische Spelen te winnen

Hierdoor werd ze teruggeslagen naar de zesde plaats op de medalrace. De Nederlandse Marit Bouwmeester won dit olympisch testevent voor de Deense Anne-Marie Random. Die mooie zegereeks van vijf winsten op tien reeksen geeft Emma Plasschaert vertrouwen om in 2024 tijdens de Olympische Spelen van Parijs op hetzelfde water van Marseille te zeilen.

Echtgenoot winnaar

Emma’s Australische echtgenoot Matt Wearn prijkte tot voor de medalrace op de tweede plaats in de ILCA7-klasse maar hij won uiteindelijk de medalrace waardoor hij de eindzege boekte voor de Brit Beckett en de Cyprioot Kontides.

Het gezin Wearn-Plasschaert neemt na Marseille even rust en focust daarna volledig op het wereldkampioenschap in het Nederlandse Scheveningen. In augustus zijn daar niet alleen WK-titels maar ook selecties voor de Olympische Spelen te winnen. In voorbereiding op dat WK traint zowat het volledige Australische team in Oostende vooraleer het naar Scheveningen reist.