Louis Naeyaert volgt zichzelf op als winnaar kwarttriatlon in Veurne

Sandman Events organiseerde zondag in Veurne de Sporkin kwarttriatlon. Na drie jaar won Louis Naeyaert opnieuw de wedstrijd bij de mannen, want zo lang was er geen door corona. De Bruggeling voerde een stevige strijd met Sybren Baelde en trok uiteindelijk aan het langste eind. Bij de dames kwamen er amper drie elite triatleten aan de start. De winst ging echter naar age grouper Maaike Ryngaert uit Heule, die eerder dit jaar ook de snelste was in de Veloopzwem in De Haan.

De deelnemers kregen in en rond Veurne een pittige wedstrijd voorgeschoteld, met 1.250 meter zwemmen, 40 km fietsen doorheen de plaatselijke De Moeren en 10 km lopen doorheen het centrum van Veurne.

Kloofje

Bij de mannen kwamen Louis Naeyaert, Sybren Baelde en Dries Demeulenaere al eerste uit het water. “Op de fiets kon ik meteen, samen met Sybren, een kloofje slaan”, vertelt Naeyaert. “De eerste helft nam ik het initiatief, waarna Sybren een korte, stevige prikkel gaf. Ik volgde in mijn eigen tempo, wat op voorhand afgesproken was met mijn trainer, in functie van mijn wedstrijd in Marbella, een 70.3 binnen twee weken.”

Ik ben tevreden, vooral met het gevoel op de fiets

Zo moest Naeyaert naar het einde van het fietsonderdeel een goede halve minuut prijsgeven. “Het lopen daarna verliep redelijk goed. Ik vond redelijk snel een goed ritme en langzaam maar zeker kwam ik dichter bij Sybren.”

Halfweg stak de Bruggeling Baelde voorbij. Die bleef nog even aanklampen, maar uiteindelijk won Naeyaert net als in de vorige editie in 2019. Dit keer in 2u00’06”. “Ik ben tevreden, vooral met het gevoel op de fiets. In het lopen zit er nog een marge om binnen twee in Spanje echt top te zijn”, aldus Naeyaert.

Andere resultaten

Roeselarenaar Sybren Baelde werd op 31 seconden tweede. Kim Colpaert finishte op meer dan zes minuten van de winnaar als derde. Thomas Goethals liep in de slotmeters nog voorbij Dries Demeulenaer en greep zo de vierde stek voor eigen volk.

Bij de dames ging de zege in Veurne naar Maaike Ryngaert in 2u24’27”voor Linde Herreman, Caroline Aerts, Liesbeth Verbiest en Lies Vermont. (ACR)