Judoka Karel Foubert is goed voor zilver in Sofia

Karel Foubert, lid van Judoclub Olympia Brugge, heeft een zilveren medaille behaald op de European Cup in Sofia. De 24-jarige judoka (nr. 91) kon zich op het tornooi onderscheiden in de categorie -90 kg. Alleen in de finale werd hij verslagen door de een jaar jongere Hongaar Goz (nr. 50).

Foubert was vrijgesteld in de eerste ronde en versloeg nadien de Turkmenistaanse Achulyyev voordat hij de Franse Laborde kon uitschakelen. Eens in de kwartfinales won Foubert met ippon van de Georgiër Sidamonidze.

In de halve finale stond hij tegenover de Egyptenaar Hazem (29 jaar, nr. 56). Ook die kon hij verslaan om de finale te bereiken. Het werd uiteindelijk zilver. De regerende Belgische vicekampioen behaalde zo zijn tweede European Open-medaille na het brons in juli vorig jaar in het Roemeense Cluj.

“Karel had duidelijk heel wat zelfvertrouwen en ging er voor”, vertelt David Deleu van Judoclub Olympia Brugge. “Hij heeft in Sofia een mooi parcours afgelegd met worpen en dominant judo. In de finale botste hij op de Hongaar, een beetje zijn zwarte beest, waar hij al vier keer van verloor.Als het lukt binnen zijn drukke wedstrijdschema en stages, komt Karel nog geregeld eens in Brugge trainen. Als er activiteiten zijn probeert hij er ook bij te zijn”, stelt Deleu.

Andere judoka’s

Er was in het weekend ook het Vlaams kampioenschap in Ingelmunster waar Olympia JC met Ferre Lagrou (U18, -46 kg) zilver en Chinouck Malfait (U18, -57 kg) brons behaalde. Volgend weekend is er het Belgisch kampioenschap voor de jeugd in Tielt.

Robbe Demets (-66 kg/Judo Kwai Moorsele) nam tevens aan de European Cup in Sofia deel. Hij werd in de tweede ronde uitgeschakeld. Jarne Duyck (-81 kg/ JC Kawaishi Ingelmunster) ging een ronde verder.

Ellen Salens uit Jabbeke (-48 kg/ JS Merelbeke) en Amber Ryheul uit Houthulst (-52 kg/ Koninklijke Ieperse Judoclub Neko) nemen van 16 tot en met 18 februari deel met het Team Belgium aan de Grand Slam van Tel Aviv. Na Parijs is dit het volgende tornooi op de kalender van de IJF World Judo Tour. Deze judoka’s worden net als Foubert in Sofia begeleid door Judo Vlaanderen-coach Udo Quellmalz. (ACR)