In- en outdoortennis, padel en boulderklimzaal op de sportzone

Maandagavond gunden de stad en AGB De Kouter de concessie voor de bouw en uitbating van in- en outdoortennis- en padelinfrastructuur aan de vennootschap TEPABO. Deze Poperingse investeerder (tandarts Ilse Debruyne (46) en haar zoon Mathias Osaer (18) plant op de sportzone een nieuwbouw met drie indoorvelden, zeven outdoorvelden, een indoor boulderklimzaal en een cafetaria.

“Op 31 mei 2021 keurden de gemeenteraad en de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) De Kouter de lastvoorwaarden, de raming, de plaatsingsprocedure en de concessievoorwaarden van een concessie voor het ontwerp, de bouw, de financiering en de uitbating van tennis- en padelinfrastructuur met cafetaria goed. Via een onderhandelingsprocedure met open oproep konden kandidaat-investeerders een dossier indienen. Ondanks grote interesse diende uiteindelijk slechts één kandidaat tegen 9 juli een dossier in. Stad en AGB voerden de voorbije maanden onderhandelingen die op maandag 20 december tot de effectieve gunning van de concessie aan de vennootschap in oprichting TEPABO uit de Klimopstraat 37 in Poperinge leidden”, aldus schepen van Sport Klaas Verbeke (CD&V).

Volwaardige tennisinfrastructuur

“De stad en AGB De Kouter schreven deze concessie-oproep uit omdat sportief Poperinge al jaren kampt met een gebrek aan volwaardige tennisinfrastructuur. De Maeke-Blydezaal doet soms dienst als indoortennishal maar is hiervoor onvoldoende uitgerust. De outdoortennisterreinen op de sportzone zijn stilaan versleten. Tennisclubs en niet-aangesloten spelers vragen al jaren om betere in- en outdoorinfrastructuur. Tegelijk is er de padelhype die ook in Poperinge leeft. Achter de parking van de nieuwe technische dienst langs de Ouderdomseweg ligt nog een braakliggend terrein, voorlopig met enkele hopen aarde. De stad stelt in een eerste fase dit perceel ter beschikking van de private investeerder. Intussen zijn ook de eerste stappen gezet om de gronden tussen de Ouderdomseweg en Reningelstseweg te verwerven, die volgens het dit jaar goedgekeurde masterplan voor de sportzone bestemd zijn voor sportdoeleinden. In een tweede fase kan de private investeerder over een deel van die extra gronden beschikken voor de outdoorbanen”, vertelt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

Ook padel en klimzaal

Ilse Debruyne van TEPABO: “Met de ondertekening van de concessieovereenkomst schakelen wij een versnelling hoger. We zetten in de komende maanden de nodige stappen om Vlaamse subsidies binnen te halen voor dit project en om de omgevingsvergunning te verwerven. Bedoeling is om zo snel mogelijk de bouw te starten van onze sportinfrastructuur. We willen tennis, padel en klimmen aanbieden aan jong en oud, zowel recreatief als competitief en met de mogelijkheid om lessen te volgen. We gaan binnen voor 2 tennisvelden, 1 padelveld en een boulderklimzaal op het gelijkvloers, kleedkamers, sanitair en berging op min 1, een cafetaria met zicht op de indoorvelden op de eerste verdieping en daarboven nog een polyvalente zaal waarvoor de bestemming nog niet vastligt. In een tweede fase – die we graag tegelijk uitbouwen met de eerste fase – leggen we buiten drie tennisvelden en 4 padelvelden aan.”

Schepen van Sport Klaas Verbeke: “We zijn bijzonder tevreden met deze private Poperingse investeerder die een zeer grote lacune in het huidige sportaanbod in Poperinge wegneemt. Via de zopas ondertekende concessieovereenkomst hebben we ook garanties dat de stad of het AGB voor clubs en voor onze eigen evenementen, waaronder sportkampen, Popsjot enz., een aantal indoor- en outdoorbanen kan reserveren aan democratische prijzen. Tegelijk versterkt TEPABO het sportaanbod met padel en klimmen, twee sporten die enorm in de lift zitten”.

TEPABO (voorlopige werknaam, die staat voor tennis, padel en boulderklimmen, red.) investeert via deze concessie mee in de aanleg van extra parkeerplaatsen, aansluitend bij de huidige, recent aangelegde parking langs de Ouderdomseweg en betaalt jaarlijks een concessievergoeding aan AGB De Kouter.