Ichtegemse broers klaar voor debuut op Boksgala Koksijde

Nu zaterdag 5 november zijn in de sporthal van Koksijde-Dorp maar liefst 14 bokskampen te zien op de derde editie van het boksgala van Koksijde. Voor broers Jody en Gregory Naeyaert wordt het hun boksdebuut.

Er staan 14 kampen op het programma van deze derde editie, waaronder een profkamp tussen Aramkhel Shamshad en Alesandre Trabusso. Ook komen er vijf lokale boksers van Boksschool Koksijde in actie. Een daarvan is Gordon Mommerency, bijgenaamd de Leeuw van Vlaanderen. Maar ook de broers Naeyaert, afkomstig uit Ichtegem, trainen bij Boksschool Koksijde. “We kijken er hard naar uit”, klinkt het bij Jody Naeyaert, met z’n 24 jaar de jongste van de twee broers.

Boksdebuut

Voor beide broers wordt het hun allereerste kamp, hun boksdebuut. “De stress begon deze week plots wel wat te komen, maar alles komt wel in orde, denk ik”, lacht Jody. “Ik kan redelijk goed met die stress omgaan. Het is ook leuk om ons debuut dichtbij huis te kunnen meemaken. Dat maakt het extra speciaal. Er zullen ook behoorlijk wat vrienden en familie in de zaal aanwezig zijn, wat toch een mooie mentale steun kan betekenen.”

Om de focus op onszelf te houden, mogen we niet weten tegen wie we boksen

Jody, die momenteel in Eernegem woont, weet nog niet tegen wie hij het zal opnemen. “Mijn trainer, Johan van Boksschool Koksijde, houdt dat voor al zijn boksers altijd geheim tot aan het allerlaatste moment. Dit omdat we ons in aanloop naar de kamp vooral op onze eigen sterktes en zwaktes moeten focussen. Ik heb er vertrouwen in dat ik er klaar voor ben. De laatste weken heb ik hard getraind en dat heeft me een enorme vertrouwensboost gegeven. Als ik niet op de club trainde, zette ik mijn trainingen thuis verder, waardoor ik zes dagen op zeven aan het trainen was.”

Sterke rechter

De 24-jarige machinebediener komt bij de zwaargewichten in actie. “Een categorie die vanaf 91 kilogram begint, waardoor ik met mijn 114 kilogram niet echt extra op mijn voeding moest letten. Volgens Johan is mijn grootste kwaliteit mijn sterke rechter, die we ook verder geperfectioneerd hebben. Mijn grootste werkpunt? Mijn snelheid, maar dat is klassiek voor boksers die bij de zwaargewichten boksen.”

Het was dankzij zijn oudere broer Gregory dat Jody drie maanden geleden de bokssport ontdekte. “Hij was ook bij Boksschool Koksijde aan de slag en vroeg me om eens mee te gaan. Ik was eigenlijk meteen verkocht. Wat mij betreft zal het dan ook niet bij één kamp blijven, maar het valt af te wachten hoe het zaterdag zal verlopen.”

Carpoolen

“Het is wel speciaal om samen met mijn broer Gregory naar die eerste kamp toe te kunnen leven. We zien elkaar niet zo heel vaak, maar we rijden altijd samen naar de training, dus het is leuk om dit samen te kunnen beleven. We zullen voor elkaar supporteren”, besluit Jody, die vroeger nog veldvoetbal heeft gespeeld bij KVV Aartrijke en nu ook nog zaalvoetbal speelt bij ZVC Ichtegem.

Boksgala Koksijde, op zaterdag 5 november in Sporthal Koksijde-Dorp (Zeelaan 44). Weging om 18 uur, start om 20 uur. Staanplaatsen kosten 15 euro en zitplaatsen 25 euro.