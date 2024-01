Hubert De Witte (69) begint aan zijn laatste jaar als voorzitter van Vlaamse Roeiliga: “Hopelijk één boot in Parijs”

Voor Hubert De Witte, voorzitter van de Vlaamse Roeiliga en de KR Brugge, is het een belangrijk jaar. “2024 is enerzijds niet alleen olympisch, waar we met onze roeiers naar een selectie voor Parijs streven. Anderzijds bestaat de VRL 50 jaar. Dit samen maakt het een intenser jaar.”

Hubert De Witte (69) uit Sint-Michiels geraakte als fervent zeiler door toedoen van zijn roeiende zonen bij de Koninklijke Roeivereniging Brugge en werd er voorzitter. Een functie die hij even later in combinatie met die van penningmeester combineerde binnen de Vlaamse Roeiliga, tot de herverkiezing in maart 2025. “Ik zal mij dan na een termijn van vier jaar, zoals bij mijn aanstelling is afgesproken, geen kandidaat meer stellen. Bij de KRB zou ik in 2025 graag nog een paar jaar als voorzitter doorgaan, uiteraard als de leden daarmee akkoord gaan”, aldus Hubert.

Olympisch doel

Na het WK blijft het de ambitie om diverse Belgische boten voor Parijs te kwalificeren. Om dat olympisch doel te bereiken, wordt gerekend op Aaron Andries en Tristan Vandenbussche (dubbel zwaargewichten). Die laatste uit Brugge ruilde onlangs de BTR voor een roeiclub uit Brussel en sloot zich bij de Waalse roeifederatie aan. Verder zijn er Tim Brys (skiff) en Tibo Vyvey en Niels Van Zandweghe (dubbel lichtgewichten), met Marlon Colpaert als reserve. Zij konden zich op het WK niet plaatsen. Een tweede kans krijgt de lichte dubbel in april tijdens de Europese kwalificatiewedstrijden. Voor hen, indien dat nog nodig zou zijn, en de zware dubbel volgt dan nog de final qualification in Luzern (19-21 mei). “We hopen dat er zich minimaal één boot plaatst. In theorie kunnen dat er drie of zelfs vier worden. Mazarine Guilbert is in skiff goed bezig. We blijven optimistisch. Er zit echt wel potentieel in”, weet Hubert te melden.

“Er zit veel potentieel bij KR Brugge, internationaal kunnen we een rol spelen”

Het zal de komende weken afhangen hoe zij verder in hun trainingen evolueren, zich verder ontwikkelen. Na het vroegtijdig beëindigen van de samenwerking met bondscoach Axel Müller – omdat hij na een evaluatie, een aantal gesprekken en een remediëring niet voldeed aan een aantal punten – werd een nieuwe structuur ontwikkeld met onder andere drie West-Vlamingen die tot en met de Spelen een boot begeleiden: Dirk Crois voor Tim Brys, Piet Graus (lichtgewichten) en Jeroen Neus (zware dubbel). Frans Claes kan nog altijd betrokken worden in het helpen begeleiden van binnenlandse trainingskampen.

“Dit jaar is het de bedoeling de manier waarop wij het coachen van het toproeien na Parijs willen verderzetten, richting LA 2028, voorbereiden. Dit gebeurt in nauw overleg met Sport Vlaanderen en zoals bekend sturen zij zoals bij alle sporten aan op een professionalisering”, benadrukt de voorzitter. “Nu zijn er met de individuele trainers, zij van de UGent en zij die de sporttechnische en medische ondersteuning geven, contracten afgesloten.”

Beachsprint

Richting 2028 wil men in het roeien in ons land serieuze stappen zetten. De lichtgewichten vallen weg. Beachsprint komt erbij. Binnen de VRL wil men dit nu op de kaart zetten. Materiaal en boten aankopen, try-outs doen en misschien mensen naar de Spelen sturen. “Men gaat nu verder in het opleiden van beachsprinttrainers, want dit is niet hetzelfde als op vlak water roeien. Een Brugse try-outlocatie zou de Sint-Pietersplas kunnen zijn. Daar komt een strandje. Maar om het ideaal te beoefenen, moet je op zee zijn. En Brugge heeft ook in Zeebrugge een eigen strand.”

Verder is er bij de KR Brugge een zeer goede jeugdwerking. “Er zit toekomst in. We hopen dat het op die manier verder kan, zodat een aantal internationaal individueel een rol kunnen spelen, met daarnaast teamboten die het goed doen. In totaal hebben we nu ongeveer 170 competitieve roeiers, een 35-tal masters (boven 27 jaar) inbegrepen. Na de nieuwe loods in 2023 zullen we binnenkort de nieuwe kleedkamers en sanitair officieel openstellen, met dank aan de vele leden.” (ACR)