Hedwige Van Steen (27) speelt wekelijks Powerchair Hockey bij Gidos: “Acties voor nieuwe sportrolstoel”

Hedwige Van Steen (27) uit Menen speelt wekelijks Powerchair Hockey te Gits bij G-sportclub Gidos Gits. Ze zet allerlei acties op poten om een bedrag van liefst 20.000 euro bijeen te sparen voor een nieuwe sportrolstoel.

“Eind 2011 maakte ik kennis met Powerchair Hockey en een wereld ging voor mij open. Ik leerde nieuwe mensen kennen, maakte deel uit van een groep en zowel fysiek als mentaal werd ik uitgedaagd. Powerchair Hockey is een teamsport waarbij twee teams van vijf spelers een goal proberen te scoren. Doordat niet alle spelers evenveel kracht hebben, is het belangrijk om de rolstoel optimaal te gebruiken en te scoren.”

“Ik mocht eerst een sportrolstoel gebruiken van de club en ik bleek talent te hebben. Ik groeide door tot het eerste team en mocht meedoen met het nationaal team van België. In 2014 meldde ik me aan bij Make-A-Wish en ik legde hen uit dat sporten alles betekent voor mij. Mijn spierziekte Limb Girdle, een erfelijke aandoening die vrijwel al mijn spieren aantast, zorgt ervoor dat ik sinds mijn negende in een rolstoel zit.”

“Ze schonken mij toen een gloednieuwe sportrolstoel en ik werd datzelfde jaar Belgisch kampioen en vice wereldkampioen. De dag dat ik mijn eigen sportrolstoel kreeg was de beste dag uit mijn leven. Ondertussen zijn we tien jaar verder en ben ik toe aan een nieuwe rolstoel die ikzelf niet kan betalen. Voor mij huidig exemplaar heb ik heel goed gezorgd maar ik merk tijdens het spelen dat ik niet meer mee kan met de nieuwe generatie rolstoelen”, vertelt Hedwige.

Zeevruchten

De jongste jaren is Hedwige er fysiek op achteruit gegaan. Sinds haar 18de kan ze niet meer stappen en vier jaar later is ook rechtstaan onmogelijk geworden. “Mijn huidige sportrolstoel zal het geen jaren meer volhouden, vandaar dat ik begonnen ben met allerlei acties op poten te zetten. Mensen kunnen online doneren en ik verkoop ook zeevruchten, truffels en cava.”

“Tijdens de eindejaarsperiode hebben mensen vaker de neiging om elkaar te helpen dus zal ik zo misschien meer verkopen. Ik schreef ook 200 bedrijven aan met de vraag of ze me willen helpen met een actie, donatie of ander initiatief maar voorlopig is er nog geen reactie. Ik plaatste ook spaarpotten bij handelaars in de buurt en ik sta zeker open voor nieuwe initiatieven. Al duurt het jaren, ik hou er de moed in. Het moet lukken zodat ik niet hoef te stoppen met sporten”, gaat Hedwige enthousiast verder.

Elke woensdagavond traint Hedwige in Gits en ongeveer één keer per maand is er een competitie in België of Nederland. “In Nederland bijvoorbeeld wordt meer dan 95 procent van de sportrolstoel bekostigd door de overheid. Daar zien ze het belang in van sporten voor mensen met een beperking en zetten daar maximaal op in.”

“Wanneer vrienden een nieuwe rolstoel nodig hebben, houden zij een crowdfunding of kopen ze een tweedehandsrolstoel. Ik durf geen tweedehandsrolstoel aan te kopen want de herstelkosten zijn groot wanneer er iets mis mee is. Ik zou ook een rolstoel van de club kunnen gebruiken maar dan neem ik kansen af van anderen.”

“Ze verslijten snel doordat ze door meerdere mensen gebruikt worden en ik ben niet graag afhankelijk van de club. Integendeel, ik werkte mee aan het verwerven van fondsen voor onze club, promoot de sport, help met de Belgische competitieleiding en ondersteun de internationale Powerchair Hockeyfederatie. De sport is een uitlaatklep voor mij die ik voor geen geld van de wereld zou willen missen”, besluit Hedwige. (EVG)

