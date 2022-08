Grootste zijspanrun houdt halt in Sint-Eloois-Winkel: “Aftellen naar Jumbo Run”

De Jumbo Run, de grootste zijspanrun van België die vertrekt vanuit Dominiek Savio, brengt op 20 augustus een bezoek aan Sint-Eloois-Winkel. Een hele middag zijn er tal van activiteiten in en rond De L!NK.

Voor Mathias Slambrouck en Bert Dessein is 20 augustus een datum die ze nu al met rood hebben aangestipt in hun agenda. Mathias en Bert liepen vroeger school in Dominiek Savio in Gits, een school voor mensen met een beperking. Dominiek Savio organiseert al 50 jaar lang de Jumbo Run. De zijspannenrun is voor de personen met een beperking erg speciaal.

Nauwe band

“Ik rij al jarenlang mee met Jan en Henny Davelaar uit Nederland. Inmiddels heb ik een erg nauwe band met die mensen. Het is elk jaar een blij weerzien”, aldus Bert. Mathias neemt telkens plaats in de zijspan van de motor van zijn vader. “Elk jaar is het aftellen naar de Jumbo Run, maar dit jaar toch nog een beetje meer dan anders.”

De Jumbo Run houdt elke editie halt in een andere gemeente. Voor de tweede keer in de 50-jarige geschiedenis van het evenement wordt dat Ledegem.

Animatie

“Op 20 augustus arriveren de motoren omstreeks 12 uur in de omgeving van de L!NK in Sint-Eloois-Winkel. Na een maaltijd wordt er daar heel wat animatie voorzien”, aldus schepen Wally Corneillie (CD&V/VD). De deelnemers aan de Jumbo Run zullen er zich kunnen uitleven met volksspelen en op kermisattracties.

Ook Christoon en Dansschool Matliss worden ingeschakeld om er een fantastische namiddag van te maken. Om alles in goede banen te leiden, wordt er een beroep gedaan op een groot team vrijwilligers. Zowel individuen als verenigingen zetten hun schouders onder de organisatie. “Op die manier kunnen we onze gasten een onvergetelijke dag bezorgen.”

Omstreeks 17 uur vertrekt de groep terug richting Gits.