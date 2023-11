Goede start voor Aqua Sport Brugge

In het waterpolo is de seniorenploeg van Aqua Sport Brugge in tweede nationale actief. Zaterdag 11 november speelt men om 18 uur in Lago Olympia een thuiswedstrijd tegen Wase WZK. Daarna volgt een verplaatsing naar Brussel. “Twee teams die onderin staan. Bij een goed resultaat staan we weer iets dichter bij onze ambitie: bij de eerste vijf eindigen.”

Vijfde plaats

Coach Joeri Gevaert is alvast zeer tevreden met de start van de competitie, ondanks de niet zo gunstige kalender. “De eerste vijf speeldagen was vier keer op verplaatsing, met ook enkele keren in een klein bad”, vertelt hij. “Met een ondiep gedeelte wat voor ons moeilijk is. Gezien wij in Lago in een diep bad spelen. Ik mikte op twee keer winst uit de eerste vijf matchen. We hebben er nu zes achter de rug en hebben tien punten. Hiermee staan we momenteel op de vijfde plaats.” De eerste vijf spelen op het einde van de reguliere competitie de play-offs voor het kampioenschap en de promotie. “Na twee seizoenen op een lager niveau te hebben geacteerd, wisten we dat we een ploeg hadden voor tweede nationale. We willen nu vooral die vijfde stek behouden. Ook al omdat er nu wat thuiswedstrijden aankomen.” In tweede nationale is de kampioen zeker van promotie naar de Super League. “Voor ons is dat nog te vroeg. Misschien in de toekomst wel. Want we spelen met een bijzonder jonge ploeg. Zelfs het jongste team in tweede nationale of allen, met uitzondering van één iemand, jongeren tussen 16 en 25 jaar. En er is zeker potentieel en een groeimarge aanwezig”, vindt de coach. “Oostende en Strombeek staan momenteel op plaats 1 en 2. Ik schat dat zij voor de titel zullen gaan.”

Doorstroom

Aqua Sport Brugge rekent vooral op een doorstroom van de eigen jeugd. “Over enkele jaren beschikken we over een volwassen, mature groep waar er van onderuit nog goede spelers uit onze jeugd aankomen. Dit seizoen zijn er overigens twee jongens van zestien die vorig seizoen nog voor onze U17 uitkwamen en zich aan het integreren zijn in de eerste ploeg.” (ACR)