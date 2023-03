Geen medaille voor Emma Plasschaert op het EK

Emma Plasschaert, topzeilster uit Oostende, moet na een slechte laatste EK-dag genoegen nemen met een achtste plaats in de eindstand. Na de voorlaatste dag was ze nog tweede.

Met een 21ste en een 23ste plaats op de laatste finaledag viel Emma Plasschaert van het podium op het open Europees kampioenschap in de Ilca 6-klasse voor de kust van het Italiaanse Andora. Dit waren haar slechtste resultaten van de volledige week. Zo strandde Plasschaert, die voor aanvang van de laatste dag nog tweede gerangschikt was, op de achtste plaats van het EK.

De Nederlandse Marit Bouwmeester, viervoudig wereldkampioene en olympisch kampioene 2016, bleef haar eerste plaats vasthouden en is de nieuwe Europees kampioene. Ze won het EK met een ruime voorsprong op de Deense wereldkampioene Anne-Marie Rindom, ook olympisch kampioene 2020. De Portugese Vasileia Karachaliou is derde op dit EK. Plasschaerts echtgenoot, de Australiër Matt Wearn, won brons op dit open EK in de Ilca 7-klasse. (PR)