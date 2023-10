Evelyn Degrendele gaat WK Ironman op Hawaï betwisten: “Mijn kinderen gaan mee om te supporteren”

Evelyn Degrendele (46) – actief bij de Izegemse triatlonclub – plaatste zich voor het WK Ironman in Hawaï. “Een kans die ik niet mocht laten liggen. We maken er ook een familiemoment van, want mijn drie kinderen gaan mee.”

Evelyn Degrendele heeft sportgenen. En die geeft ze alvast doorgegeven. Dochter Jade is een van de beste gymnasten in België. “Maar ze heeft ook al veel pech gehad. Zo moest ze al zeven ingrepen ondergaan.” Jade droomde van Parijs, maar zopas slaagden de Belgische dames er niet in om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. Haar tweelingzus Rhune is een toptalent in de triatlonwereld. Oudste zoon Tesne is een KSA-man. “Hij heeft ook geturnd, maar zoekt overal voor het sociale. Hij is een geëngageerd iemand en heeft nu zijn draai gevonden als trainer bij Gym Izegem.”

“Triatlon is voor mij niet alleen mijn sportieve, maar ook mijn sociale uitlaatklep”

Welke sport beoefende jij in je jeugd?

“Dat was ook turnen. Dat was nog de tijd van de Rode Ster en de Salto’s in Izegem, toen de turnverenigingen nog een politieke strekking vertegenwoordigden. Ik was lid van de Rode Ster. Niet omdat ik uit een socialistisch nest kwam, maar omdat een vriendinnetje daar naar toe ging. Maar op die manier heb ik wel mooie tornooien mogen doen en werd ik ooit eens tweede op het EK van de socialistische turnbond. Uiteindelijk zijn de twee clubs gefusioneerd tot wat nu Gym Izegem is geworden. Van mijn zeven tot mijn 18de heb ik de sport beoefend, ik had het BLOSO-sportstatuut, eigenlijk de voorloper van wat nu het topsportstatuut is. Maar toen ik ging studeren, ben ik gestopt. En dan heb ik jarenlang eigenlijk niet aan sport gedaan.”

Wie is Evelyn Degrendele Privé Evelyn Degrendele (46) groeide op in Izegem, maar woont al 21 jaar in Sint-Eloois-Winkel. Ze is vrijgezel en met haar kinderen Tesne (21) en tweelingdochters Rhune en Jade (20) huist ze op De Hoogte. Opleiding en loopbaan Is vertaler Engels-Spaans en werkt al 16 jaar in het bankwezen. Is relatiebeheerder mediservice bij KBC waar ze artsen en andere mensen uit de medische sector voorziet van financieel advies. Vrije tijd Sporten, triatlon met een voorkeur voor het fietsen, tijd spenderen met haar kinderen.

Van niet sporten tot misschien wel de zwaarste discipline: hoe belandde je in de triatlonwereld?

“Roy (Vansteenkiste, haar ex en vader van de kinderen, red.) deed al aan triatlon, de kinderen toonden interesse en zo ben ik er ook in gerold. Maar ik kon niet zwemmen. Schoolslag wel, maar ik had nog nooit crawl gedaan. Ik heb me dus moeten laten begeleiden in de club. In het begin is dat echt niet makkelijk, maar opeens maak je de klik en ben je vertrokken. Ik startte nu zo’n negen jaar geleden met enkele dames die ook nieuw waren in de sport. We trokken ons aan elkaar op, spraken af om te gaan trainen en zo. Ik ben ook niet iemand die in mijn eentje op café gaat zitten, triatlon was voor mij meteen ook mijn sociale uitlaatklep.”

Wie is jouw trainer?

“Dirk Demaré is iemand die zijn sporen al verdiend heeft binnen de triatlonwereld. Hij begeleidt me met trainingsschema’s, waar we vaak op de hartslag trainen. Maar hij geeft ook ander advies, van medische begeleiding tot voeding.”

Waar kon je je plaatsen voor het WK Ironman?

“Op het EK in Hamburg dit jaar begin juni. Voor mijn agegroup (leeftijdscategorie, red.) waren elf tickets te verdelen op dat EK, ik werd achtste. Een tijd terug was ik al eens tweede geworden in mijn agegroup in Nice. Daar was toen enkel de eerste geplaatst, maar toen begon het me al te dagen dat me kwalificeren niet onmogelijk was. Het WK voor de dames vindt plaats op het mythische Hawaï, de heren betwistten eerder al hun WK in Nice. Alternerend vindt het nu dus voor dames en heren plaats op het eiland.”

Je plaatsen is één ding, er effectief naar toe gaan nog een andere zaak…

“We moeten er geen doekjes rond winden, het is een dure zaak. De inschrijving alleen al kost 1.500 euro. Ik organiseerde al een spaghetti-avond en verkoop, daarvoor wil ik zeker nog eens Luc Lambrecht van ’t Kasteelke in Wakken en zijn broer Marc bedanken. Zo verzamelden we toch wat fondsen. Maar dat is natuurlijk een kans die je maar één keer in je leven krijgt. Daarom ook dat we besloten hebben om er een gezinsmoment van te maken. De kinderen hebben zelf drukke bezigheden, het zou wel eens de laatste keer kunnen zijn dat we met zijn allen op reis kunnen. Ook Nancy Werbrouck en Barbara De Busschere, twee vriendinnen met triatlonervaring, gaan mee. We verblijven met zijn allen in een combo en na de wedstrijd passeren we nog eens in Los Angeles. Zelf vertrek ik zaterdag 7 oktober al, de wedstrijd heeft een week later plaats. Ik zal er dus kunnen acclimatiseren, trainen en een deel van het parcours gaan verkennen.”

Met welke ambitie sta je er aan de start?

“Er werd mij de tip gegeven om vooral te genieten. Dat wil ik doen, maar ik hoop uiteraard ook het einde goed te halen. Ik ben iemand die goed kan doseren, ik zal mezelf niet opblazen. Al zijn de omstandigheden daar wel speciaal natuurlijk. Je zwemt er in een baai, blijkbaar een groot aquarium. Bij het lopen en het fietsen moeten we ook wat hoogtemeters overwinnen. We starten rond 6.30 uur plaatselijke tijd, bij ons zal het hier dus 18.30 uur zijn. Je kan via de app mijn prestatie volgen, de finish zal wel ’s nachts zijn.”

En wat na Hawaï?

“Voor volgend jaar staat er al een nieuwe uitdaging op het programma. Een marathon lopen samen met zoon Tesne in Rome. En verder wil ik blijven genieten van de sport bij NXTPlan-Joda-ITC. Daar zitten veel toppers, maar het is vooral een grote vriendenclub waar we veel leute maken.”