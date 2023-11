Emma Plasschaert wil olympische medaille: “Honger om beter te doen dan in Tokio”

Zeilster Emma Plasschaert (30) werd vierde op de Olympische Spelen van 2021 in Tokio. “Ik kijk trots terug op die mooie prestatie. Ik heb gevochten voor wat ik waard was. Maar ik heb wel honger om beter te doen”, vertelde de West-Vlaamse maandag op de stage met Team Belgium in Belek.

“Dat is geen negatief gevoel”, vervolgde ze. “Ik kan gewoon niet wachten om er opnieuw een gooi naar te doen. Ik ambieer echt een medaille, dat durfde ik voor Tokio niet te zeggen. In vergelijking met de vorige Spelen ben ik meer gefocust op de details, er is een finetuning wat betreft snelheid bijgekomen. Daarnaast probeer ik meer risico te nemen. Dat is nodig, want de concurrenten zijn sterk.”

In juli werd Plasschaert zesde in de ILCA 6-categorie op het olympisch testevent in Marseille. Ze won vier van de tien regatta’s maar werd ook twee keer gediskwalificeerd. “Het is niet zo dat het daar alles of niets is voor mij. Ik heb er mooie reeksen laten zien. De uitslag van het testevent weerspiegelde niet hoe goed ik me er voelde. Ik heb er toch veel vertrouwen getankt. Net als in Japan waren er wisselende omstandigheden in de baai: veel verschillende windrichtingen en -sterktes en soorten golfslag. Als dat ook tijdens de Spelen het geval is, dan ligt me dat zeker.”

Plasschaert bereidt zich nu voor op het WK in het Argentijnse Mar del Plata, dat begin januari plaatsvindt. “Ik ga er nog eens een gooi doen naar een wereldtitel”, aldus de wereldkampioene van 2018 en 2021. Voor het EK nabij Athene, in februari, laat ze verstek gaan.