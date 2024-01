Emma Plasschaert verovert brons op het WK ILCA 6 in Mar del Plata

Emma Plasschaert heeft woensdag de bronzen medaille veroverd op het WK ILCA 6 in het Argentijnse Mar del Plata.

Op de slotdag klom ze dankzij een vierde stek in de Medal Race nog van de vierde naar de derde plaats in het klassement. Onze landgenote finishte met 78 punten achter haar naam, twintig meer dan de Deense winnares Anne-Marie Rindom, tevens de regerende olympische kampioene. Voor Rindom was het al de vierde wereldtitel, na 2015, 2019 en 2022. Het zilver ging met 75 punten naar de Amerikaanse Charlotte Rose. De Zwitserse Maud Jayet greep met 84 punten nipt naast het podium.

De Nederlandse Marit Bouwmeester, nummer een van de wereld en viervoudig wereldkampioene, en de Hongaarse titelverdedigster Maria Erdi misten de Medal Race. Bouwmeester beëindigde het WK op de dertiende plaats, Erdi op de zestiende.

De dertigjarige Plasschaert pakte in Mar del Plata haar vierde eremetaal op een WK. In 2018 veroverde ze goud in Aarhus en in 2021 deed ze dat in Al Mussanah. In 2022 stond ze in Kemah eveneens met brons op het podium. Vorig jaar moest ze in Scheveningen vrede nemen met een zesde plaats. Daarmee bezorgde ze België wel al een startbewijs voor de Spelen in Parijs.