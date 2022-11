Emma Plasschaert valt als vijfde naast podium op EK

Emma Plasschaert is maandag als vijfde geëindigd op het EK ILCA 6 (ex- Laser Radial) in het Franse Hyères.

De 29-jarige Oostendse werd in de laatste regatta negende in de Gold Fleet. Daardoor moest ze nog een positie inleveren.

Plasschaert beëindigt de competitie na tien races met 55 punten. Dat zijn er elf meer dan de Poolse Agata Barwinska, die haar Europese titel verlengde. Zij haalt het met 44 punten voor de Zwitserse Maud Jayet (48 punten) en de Nederlandse Marit Bouwmeester (50 punten). De Britse Matilda Nicholls (52 punten) werd vierde.

Emma Plasschaert werd al twee keer wereldkampioene, in 2018 en 2021, maar won nog nooit Europees goud. In 2018 en 2019 pakte ze brons. Op de Olympische Spelen vorig jaar in Japan werd ze vierde. Vorige maand voegde ze nog WK-brons toe aan haar erelijst.

Eline Verstraelen eindigde als 60ste na een negentiende plaats in de slotwedstrijd van de Silver Fleet.