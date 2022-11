Emma Plasschaert strijdt in Zuid-Frankrijk om Europese titel

Vandaag woensdag gaat voor de kust van het Zuid-Franse Hyères het Europees kampioenschap ILCA 6 en ILCA 7 van start. Emma Plasschaert en Wannes Van Laer nemen ook deel.

In de ILCA 6-klasse nemen Emma Plasschaert (VVW Inside Outside Oostende) en Eline Verstraelen het op tegen 108 andere zeilsters. Vorige maand namen ze nog deel aan het WK te Houston, waar Emma de bronzen medaille pakte en Eline knap 36e werd, derde in haar leeftijdsgroep.

“Ik beschouw dit Europees kampioenschap als mijn eerste wedstrijd van 2023, een jaar dat cruciaal zal zijn met het oog op de Olympische Spelen 2024”, merkt Emma Plasschaert op.

In de ILCA 7 komen William De Smet en Wannes Van Laer in actie. Het E.K. duurt tot en met maandag 21 november. (PR)