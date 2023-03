Emma Plasschaert start Europees kampioenschap zeilen met tweede plaats

Nadat wind de wedstrijden op de openingsdag in de ILCA 6-klasse van het Europees kampioenschap voor de kust van het Italiaanse Andora annuleerde, zeilden de deelneemsters maandag toch één regatta. Nochtans waren er drie voorzien. Emma Plasschaert uit Oostende behaalde een tweede plaats in haar groep.

Die ene race vaarden ze in twee groepen. Emma Plasschaert haalde een tweede plaats in haar groep. In de andere groep was de Nederlandse Marit Bouwmeester tweede. De koppositie is momenteel voor de Duitse Julia Buesselberg en de Poolse Beat Barwinska. Eline Verstraelen is 41ste. Bij de mannen in de ILCA 7-klasse prijkt William De Smet op de zevende stek.