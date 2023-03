Emma Plasschaert prijkt opnieuw op tweede plaats op EK

Op één dag van de beslissing in het Europees kampioenschap in de Ilca 6-klasse is Emma Plasschaert opnieuw naar de tweede plaats geklommen.

Donderdag beleefden de deelnemers aan het Europees kampioenschap voor de kust van het Italiaanse Andora een heel tricky dag met weinig wind die bovendien sterk van richting wisselde.

De resultaten waren op deze vijfde EK-dag dan ook heel wisselvallig. Emma Plasschaert kon de schade beperken met een negende en een veertiende plaats in de races. Marit Bouwmeester (24 punten) heeft de leiding overgenomen, Emma Plasschaert (26) volgt met twee punten meer op de tweede plaats. De Portugese Vasileia Karacahliou (29), die de eerste dagen steeds op kop zeilde, gleed naar de derde stek die ze deelt met de Deense wereldkampioene Anne-Marie Rindom.

Vrijdag is er de laatste dag van het Europees kampioenschap. Alles is nog mogelijk voor de podiumplaatsen. Voorlopig is er maar één aftrekreeks maar vanaf tien EK-reeksen krijgt elke zeiler een tweede aftrekreeks. Op één dag van het einde werden er al acht reeksen gevaren. Enkele toppers kenden al een heel slechte reeks en mogen straks dus geen risico’s meer nemen. Eline Verstraelen is nu op de 45ste plaats gerangschikt. In de Ilca 7-klasse prijkt William De Smet op de dertiende stek.