Emma Plasschaert op vierde plaats in EK

Emma Plasschaert zakt na de vijfde en voorlaatste dag van het open E.K. in de ILCA6-klasse voor de kust van het Zuid-Franse Hyères van de derde naar de vierde plaats.

Op deze vijfde dag vaarden alle zeilsters drie races. Emma Plasschaert behaalde een zesde, 22ste en achtste plaats. Agata Barwinska uit Polen neemt opnieuw de koppositie over, maar de Nederlandse Marit Bouwmeester telt evenveel punten. De Zwitserse Maud Jayet is derde met twee punten meer. Emma Plasschaert telt op de vierde plaats vier punten meer dan de leidster. In de drie races op de slotdag is alles dus nog mogelijk.

In de zilveren vloot boekte Eline Verstraeten een derde, 24ste en zeventiende plaats. Zo blijft ze zestigste in de tussenstand. In de ILCA7-klasse is William De Smet, die zondag in één van de drie races vierde werd, zeventiende gerangschikt. Wannes Van Laer, die zondag niet beter deed dan een 45ste stek, gleed weg naar de 52ste positie. (PR)