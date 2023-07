Emma Plasschaert neemt deel aan olympisch testevent in Marseille: “Weer kan hier heel variabel zijn”

Een jaar voor de Olympische Spelen van Parijs 2024 vindt er vanaf zondag in Marseille een testevent plaats in het zeilen. Zowel voor de organisatie als voor de zeilers en het support team van de deelnemende landen is dit een generale repetitie en een unieke kans om al eens te racen op het olympische water.

Net een jaar voor de Spelen wordt dus een regatta georganiseerd, volledig in hetzelfde stramien en format van de spelen. Voor alle klassen mag ieder land één deelnemer afvaardigen, als die atleet zich tenminste in de ranking op de juiste plaats bevindt.

Variabele omstandigheden

“Het format is hetzelfde als op de Olympische spelen”, zegt Emma Plasschaert. “Iedereen vaart tien reeksen. Het resultaat van één reeks mag je in de rangschikking laten vallen. Na die tien reeksen komen de tien best gerangschikten nogmaals tegen elkaar uit voor een korte manche. Deze medal race telt voor dubbele punten”, weet Plasschaert. “Dit voorjaar trainde ik al een paar keer in Marseille. De omstandigheden zijn er heel variabel, van weinig wind over een zeebries tot Mistral-omstandigheden.”

Ook Matt Wearn (Emma’s man, red.) is door de Australische bond afgevaardigd om deel te nemen aan de ILCA 7-klasse.

Lefebvre bij Heuninck

De meeste van de zes Belgische atleten in vier verschillende klassen zijn West-Vlamingen: tweevoudig wereldkampioene Emma Plasschaert (ILCA 6), William De Smet (ILCA 7), Isaura Maenhaut en Anouk Geurts (49er FX), Yannick Lefebvre en Jan Heuninck (49er).

De wedstrijden in de ILCA-klasses beginnen op zondag 9 juli en eindigen op zaterdag 15 juli met een medal race. In de 49er-klasses beginnen ze op dinsdag 11 juli en volgt een medal race op zondag 16 juli. (P.R.)