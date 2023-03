Emma Plasschaert na drie EK-dagen op de derde plaats

Op de derde dag van het Europees kampioenschap voor de kust van het Italiaanse Andora zakte Emma Plasschaert (VVW Inside Outside Oostende) van de tweede naar de derde plaats in de ILCA 6-klasse.

Woensdag zeilde Emma Plasschaert naar een vijfde, derde en eerste positie in de drie verschillende races. De Portugese Vasileia Karachaliou (8 punten) blijft op de eerste plaats, de Nederlandse Marit Bouwmeester (11) wringt zich naar de tweede plaats met één puntje minder dan Emma Plasschaert (12). Eline Verstraelen die een veertigste, zesde en negentiende stek behaalde, klimt in de tussenstand naar de veertigste positie. Laura Bouckaert is 111de gerangschikt.