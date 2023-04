Emma Plasschaert maakt kans op tweede tot zevende plaats in Mallorca

Zaterdag is er nog de medalrace van de Trofeo Princesa Sofia in de baai van Mallorca. Het staat nu al vast dat de Nederlandse Marit Bouwmeester de eindwinnares in de ILCA 6-klasse wordt.

Na een zesde, twaalfde en negende plaats in de drie races op vrijdag prijkt Emma Plasschaert (VVW Inside Outside Oostende) op de vijfde positie. Emma Plasschaert maakt via de medalrace van zaterdag nog kans op een tweede plaats, maar ze kan eveneens nog zakken naar de zevende stek. Het was een week met weinig wind die bovendien vaak schiftte. Hierdoor zijn de resultaten heel gevarieerd.