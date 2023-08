Emma Plasschaert komt op WK aan de leiding met nog drie regatta’s te zeilen

Emma Plasschaert is donderdag op het WK zeilen in het Nederlandse Scheveningen opgerukt van de tweede naar de eerste plaats in de ILCA 6. Er staan nog drie regatta’s op het programma voor de wereldtitel wordt uitgereikt. Er wordt een landenplaats voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs gegeven aan de beste 16 landen in deze categorie.

Plasschaert zeilde donderdag naar een 15de en een tweede plaats in de zevende en achtste regatta. De wereldkampioene van 2018 en 2021 ging met 42 punten Maria Erdi, 22e en zesde donderdag, voorbij.

Medaillerace

De Hongaarse telt een punt meer. De Zwitserse Maud Jayet is derde (49 ptn), voor de Zweedse Josefin Olsson (53 ptn). De Deense regerende wereldkampioene Anne-Marie Rindom volgt op de vijfde plaats (58 ptn). Eline Verstraeten, donderdag 37e, zesde en achtste in de Silver Fleet, is 70e met 154 punten.

Vrijdag volgen nog twee regatta’s. De medaillerace is zaterdag voorzien.