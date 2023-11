Emma Plasschaert kandidaat-lid voor Atletencommissie IOC

Zeilster Emma Plasschaert is een van de 32 kandidaten voor een zitje in de Atletencommissie van het Internationaal Olympisch Comité IOC, zo werd woensdag na afloop van het Uitvoerend Comité bekendgemaakt.

Achttien vrouwen en veertien mannen stelden zich kandidaat. In totaal komen er vier zitjes vrij, omdat de mandaten van de Hongaar Daniel Gyurta, de Duitse Britta Heidemann, de Russin Yelena Isinbayeva en de Zuid-Koreaan Seung-min Ryu aflopen. Zij zetelen sinds de Spelen van 2016 in Rio in de Atletencommissie. De verkiezing wordt gehouden tijdens de Olympische Spelen van volgende zomer in Parijs.

Sinds begin november 2021 zetelt Plasschaert in de Atletencommissie van het BOIC. “Het sprak me aan om ook lid te worden van de IOC-Atletencommissie. Ik sta heel erg achter het idee dat er geluisterd moet worden naar de atleten. Zij geven uiteindelijk de beste feedback over hoe alles georganiseerd wordt. Het zou leuk zijn om België en het zeilen in de Atletencommissie van het IOC te vertegenwoordigen.”

Duurzaamheid en mentale gezondheid zijn thema’s die Plasschaert na aan het hart liggen. “De Spelen van Parijs doen al een inspanning om meer cleane Spelen te zijn. Maar ik wil toch verder het belang van sustainability onderstrepen. Ik denk dan aan al die verplaatsingen, maar ook aan de gebouwen van de Spelen in Rio de Janeiro die nu staan te verkrotten. Wat mentale gezondheid betreft, vind ik het belangrijk dat de atleten duidelijk weten waar ze iets kunnen melden, zodat niemand blijft zitten met problemen, vragen en bedenkingen. Ik wil zo veel mogelijk mijn oor te luisteren leggen bij de sporters.”