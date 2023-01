Emma Plasschaert is continentaal kampioen van Oceanië en Australië

Voor de kust van Botany Bay, ten zuidwesten van Sydney, behaalde Emma Plasschaert uit Oostende, de eindwinst in het open kampioenschap van Oceanië en Australië. Dit is meteen haar eerste zege van het nieuwe jaar.

Het kampioenschap verliep niet helemaal zoals gepland. Normaal waren er zes wedstrijddagen voorzien met telkens twee reeksen per dag. Er werd echter op de derde en vierde dag niet gevaren wegens een storm. De organisatie haalde nog wat in door op de vijfde en zesde dag telkens drie reeksen te laten varen. In Australië bleek Emma Plasschaert de meest regelmatige van de groep met meer dan zeventig zeilsters.

Emma Plasschaert (Inside Outside Oostende) won twee van de tien races. In vijf andere races eindigde ze als tweede en eenmaal finishte ze op de derde plaats. In de eindstand haalde Emma Plasschaert (15 punten) het voor de Zwitserse Maud Jayet (20), Europees vice-kampioene aangesloten bij Société Nautique uit Genève en de Hongaarse Maria Erdi (25). De eerste Australische, Mara Stransky, eindigde dit kampioenschap als vierde. Bij de mannen in de ILCA 7-klasse zegevierde de Australiër Matt Wearn, de verloofde van Emma Plasschaert.

De Oostendse tweevoudige wereldkampioene blijft nog down under. Van 14 tot 18 januari neemt Emma Plasschaert deel aan de Sail Melbourne.

(PR)