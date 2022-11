Emma Plasschaert genomineerd voor Beste Topsportprestatie van 2022

Emma Plasschaert is samen met Remco Evenepoel en Lotte Kopecky, de twee vaandeldragers uit het Belgische wielrennen, genomineerd voor de Beste Topsportprestatie van 2022. Dat is de hoofdprijs die op donderdag 15 december door Vlaams minister van Sport Ben Weyts zal worden uitgereikt tijdens de Vlaamse Sportjuwelen.

Die Vlaamse Sportjuwelen zijn de nieuwe naam voor de Vlaamse Sportprijzen, waartoe ook het Vlaams Sportjuweel behoorde. Deze award werd vorig jaar gewonnen door de Red Lions, de Belgische hockeymannen.

Naast de Beste Topsportprestatie 2022 zal ook de Topsportcoach 2022, Topsportversterker 2022 en het Warmste Sportinitiatief 2022 worden bekroond.

Evenepoel won dit jaar onder meer het WK op de weg, de Vuelta, Luik-Bastenaken-Luik en de Clasica San Sebastian. Kopecky was de beste in de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen en veroverde twee wereldtitels op de piste. Plasschaert zeilde eind 2021 naar haar tweede wereldtitel in de Laser Radial en haalde in oktober WK-brons.

Het Vlaams Sportjuweel werd voor het eerst in 1982 uitgereikt. Met de prijs beloont de Vlaamse overheid een sporter of ploeg die in de loop van het jaar een opmerkelijke prestatie leverde of een uitzonderlijke loopbaan afsloot. Atleten kunnen de prijs maar één keer in hun sportcarrière krijgen.

De genomineerden voor Topsportcoach zijn Mark Littlejohn (coach Emma Plasschaert), Fernando Oliva (coach Noor Vidts) en Jelle Spruyt (coach Bart Swings). De prijs voor Topsportversterker 2022 gaat naar Jan Olbrecht (inspanningsfysioloog), Maarten Thysen (fysiotherapeut) of Peter Van Eenoo (dopingexpert). De laureaat van het Warmste Sportinitiatief wordt Football Girls Leuven (Leuven), Sportclub Boezjeern (Eeklo) of Triple Challenge (Gent).

De ceremonie vindt plaats in Docks Dome in Brussel en start op 15 december om 17 uur.