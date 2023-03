Emma Plasschaert gaat vanaf zondag op zoek naar Europese titel

Pas enkele maanden geleden had het vorige Europees kampioenschap plaats. Emma Plasschaert werd toen derde in het Franse Hyères. In het nieuwe jaar staat het EK vroeg op de kalender. Zondag vangt het Europees kampioenschap Laser in de klassen ILCA 6 en ILCA 7 in Andora, een klein kuststadje in de buurt van het Italiaanse Genua, aan.

Bij de dames zeilen drie Belgen. Naast tweevoudig wereldkampioene Emma Plasschaert en regerend U21-wereldkampioene Elien Verstraelen debuteert Laura Bouckaert. Zij stapt van laser 4.7 over naar laser ILCA 6.

Bij de 117 deelneemsters zijn alle Europese toppers aanwezig. Meer nog, omdat het een open EK is, zeilen ook deelneemsters uit onder meer de Verenigde Staten, China, Argentinië en Japan.

Bij de heren is enkel één Belg, William Desmet aan de slag. Wannes Van Laer stopte zijn actieve zeilcarrière. Hij werkt nu als hoofdcoach bij de Waalse zeilfederatie. In die hoedanigheid zal hij onder anderen Yanncik Lefebvre verder begeleiden. In totaal zijn er 190 deelnemers. Eén van hen is Matt Wearn, echtgenoot van Emma Plasschaert.

Het format van dat EK bestaat uit drie dagen met reeksen waarna drie dagen met finales volgen. In totaal zijn er twaalf reeksen. De twee slechtste resultaten vallen in de rangschikking weg. Er is geen medalrace.

Oceanië

Emma Plasschaert en Matt Wearn beleefden na hun huwelijksfeest medio februari een rondreis van tien dagen in Australië. Daarna zakten ze meteen af naar het Italiaanse Andora. Emma Plasschaert heeft deze winter niet echt gerust. Ze nam onder meer deel aan wedstrijden in Sydney en Melbourne. Ook volgde ze twee trainingskampen, eentje in Melbourne en eentje in Fremantle. Emma Plasschaert won deze winter ook het open kampioenschap van Australië en Oceanië.

Olympische Spelen

Het Europees kampioenschap vormt de start van een heel druk seizoen 2023. Na het EK gaat het richting het Spaanse Palma (de Princess Sofie-race) en nadien naar het Franse Hyeres (de Olympic Week). Dit zijn twee worldcupraces. Daarna wacht er Plasschaert een intense trainingsperiode in Marseille, de venue van de Olympische Spelen 2024. Hoogtepunt van het jaar moet augustus worden. In het Nederlandse Scheveningen zijn op het WK de eerste tickets voor de Olympische Spelen te verdienen. (PR)