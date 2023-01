Emma Plasschaert en William De Smet krijgen onderscheiding

Emma Plasschaert en William De Smet zijn zaterdagavond in de prijzen gevallen op de Sailing Awards, die georganiseerd werden door de Royal Belgian Sailing Federation in het Château d’Amée in Namen.

Emma Plasschaert werd uitgeroepen tot Sailor of the Year Woman. De 29-jarige Oostendse won eind 2021 het WK in Oman in de ILCA 6, pakte vorig jaar brons op het WK in Porto en werd vijfde op het EK in het Franse Hyères. Ze kreeg de voorkeur op Eline Verstraelen (ILCA 6) en Sophie Faguet (offshore zeilen).

“Mooie verrassing”

Bij de mannen ging de prijs voor Sailor of the Year naarWilliam De Smet, die uitkomt in de ILCA 7. Hij beëindigde 2022 als tweede in het klassement van World Sailing en werd vijftiende op het EK in Hyères en 24e op het WK in Mexico. De 27-jarige uit Brecht tekende ook voor een vijfde plaats in de prestigieuze Kieler Woche. Jonas Gerckens (offshore zeilen)), Patrick Demesmaeker (Multihull F18) en Gilles Buekenhout (Route du Rhum) waren de andere genomineerden.

“Het is een mooie verrassing om deze trofee te krijgen”, reageerde De Smet, die zijn trainingspartner en olympiër Wannes Van Laer bedankte. “Ik heb veel aan hem te danken”, zei hij. “Dit jaar wil ik een goed resultaat neerzetten op het WK in Den Haag en mij plaatsen voor de Olympische Spelen van 2024, mijn ultieme doel.” Isaura Maenhaut en Anouk Geurts (49FX) werden gekroond als Sailor of the Year Team na hun tiende plaats op het WK en 26e op het EK. Daan Baute (Formula Kite) werd het Sailor of the Year Talent, Thomas Broucke (IQ Foil) het Surfer of the Year Talent.