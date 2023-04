Emma Plasschaert, Anouk Geurts en Isaura Maenhaut zeilen in baai van Palma de Mallorca

Maandag 3 april start in de baai van Palma de Mallorca de 52ste Trofeo SAR Princesa Sofia, de eerste World Cup van 2023. Met meer dan 900 deelnemers is deze wedstrijd in Palma één van de grootste Europese wedstrijden op de kalender.

Emma Plasschaert (ILCA 6) hoopt haar goede vorm te kunnen behouden na het EK in Andora eerder deze maand. Het 49erFX-team, Isaura Maenhaut en Anouk Geurts, sloot recent de Arenal Regatta winnend af, waardoor ze met veel vertrouwen aan de start verschijnen.

De wedstrijd vangt op maandag 3 april en duurt tot zaterdag 8 april, wanneer de medal races plaatsvinden. Emma Plasschaert en Anouk Geurts zijn aangesloten bij VVW Inside Outside Oostende, Isaura Maenhaut bij RBSC Duinbergen. (PR)