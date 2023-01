Emma Plasschaert achtste in Sail Melbourne

Na haar overwinning in het kampioenschap van Oceanië en Australië eerder deze maand moest Emma Plasschaert (VVW Inside Outside Oostende) in de ILCA 6-klasse van de Sail Melbourne tevreden zijn met een achtste plaats.

In zes van de tien races eindigde de tweevoudige wereldkampioene nochtans binnen de top-vijf. “Een tweede te vroege start deed me helaas de das om. Wel waren er hier mooie en afwisselende zeilomstandigheden”, reageert Emma Plasschaert die vanaf volgende week in Perth traint. De Hongaarse Maria Erdi won de Sail Melbourne. (PR)