EK zeilen ILCA – Emma Plasschaert behoudt tweede plaats

Emma Plasschaert staat na afloop van de tweede competitiedag op het Europees kampioenschap ILCA 6 in het Italiaanse Andora nog steeds op de tweede plaats.

Maandag zeilde Plasschaert naar een tweede plek in de eerste regatta. Dinsdag werd ze vijfde in de tweede en won ze de derde. Met 8 punten heeft Plasschaert een punt meer dan de Portugese Vasileia Karachaliou. De Deense Anne-Marie Rindom is derde met 9 punten.

Op het vorige EK, eind vorig jaar in het Franse Hyères, eindigde Emma Plasschaert op de vijfde plaats. Plasschaert werd al twee keer wereldkampioene, in 2018 en 2021, maar won nog nooit Europees goud. In 2018 en 2019 pakte ze brons. Op de Olympische Spelen van 2021 in Japan werd ze vierde.