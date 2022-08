Dominique Coene in actie op Padel Summer Gala in Knokke-Heist

Van vrijdag 19 tot en met zondag 21 augustus heeft in Knokke-Heist in padel het Belfius Summer Gala plaats. Er worden ongeveer 15.000 bezoekers en 700 vips verwacht op het ‘Exhibition’ tornooi van de World Padel Tour. De betere Belgische spelers krijgen aan de kust de kans om het tegen de absolute wereldtoppers op te nemen.

Het prestigieuze Belfius Padel Summer Summer Gala is aan de tweede editie toe. Het onderging een naamsverandering om het wat luxueuzer te laten klinken en heeft plaats in de Royal Tennis en Padel Club van Knokke-Heist.

Dominique Coene (40) staat momenteel op de vijfde plaats in de Belgium Padel Tour ranking. Hij opent het tornooi vrijdagmorgen om 10 uur in de kwartfinales bij de heren. Hij speelt samen met François Azzola tegen Javier Ruiz en Lucas Campagnolo. “Azzola is iemand die ik ken, maar we speelden nog niet samen in een tornooi’, vertelt Coene.

“In een trainingswedstrijd stonden we misschien twee keer samen op het terrein. Het wordt een beetje zoeken. Hij is een heel goede speler en ik heb de voorbije week toch aardig wat getraind, om niet al te veel stress te hebben en omdat ik mij vanaf het eerste spel goed wil voelen. Er zal ook aardig wat volk zijn.”

Ervaring

Die ervaring heeft Coene ondertussen al, omdat hij vorig jaar reeds aan het tornooi deelnam, aan de zijde van Olivier Rochus. “De kans dat we ons toen konden plaatsen was quasi nihil, omdat het zes, zeven maanden geleden was dat Olivier nog een padelracket in de hand had. Nu is het een medespeler die op een heel hoog niveau actief is. Ik hoop dat we samen iets kunnen tonen. Het wordt alvast een mooie ervaring om mee te maken”, vindt de Maldegemnaar.

Dominique Coene is er lid is van Tennis- en Padelclub ’t Lobbeke en trok onder andere vorig jaar in november met de Belgische ploeg naar het WK in Qatar waar ze negende eindigden en zich rechtstreeks konden plaatsen voor het WK van dit jaar, opnieuw in Qatar op dezelfde locatie.

“Daarnaast was er het BK. Begin dit jaar was ik wat zoekende naar een vaste medespeler, want je moet op elkaar ingespeeld zijn en het niveau mag niet te verschillend zijn, waardoor één van ons beiden kan uitgespeeld worden. Ik was dan ook tevreden dat Laurent Montoisy, die ondertussen in Alicante woont, kon komen. Met hem heb ik de belangrijkste tornooien gespeeld. En net na het BK toch een aantal tornooien gewonnen.”

Privélessen

Coene had ondertussen ook wat privélessen genomen, door een Spaanse trainer die hij via een kameraard in Arenal Brugge leerde kennen. “Ik heb dan toch een aantal stappen vooruit gezet, vooral in het smashen en door daar te blijven op oefenen.”

Andere Belgen die in het weekend in Knokke-Heist vooral naast veel Spaanse toppers in actie komen zijn Clément Geens, nationaal kampioen in 2021 en Nick Braet die de titel behaalde in 2019, naast Jérome Peeters en Florian Vandelanotte. Bij de dames zijn het er vier uit Antwerpen: Michelle Van Mol, Evelyne Dom, Astrid Dierickx en Elyne Boeykens. Zij komen zaterdag in actie.

(ACR/ GF)