Derde editie van Boksgala Koksijde voor het eerst met profkamp: “Het zal spektakel opleveren”

Voor slechts 15 euro kan je op zaterdag 5 november in de Sporthal van Koksijde-Dorp van maar liefst 14 bokskampen genieten. Er staat onder meer voor het eerst een kamp bij de pro-elite op de planning en traditiegetrouw komen ook weer heel wat lokale boksers in actie.

“Het gaat goed met de voorbereidingen”, klinkt het bij organisator Johan Vandenhouweele. “Momenteel ziet het er naar uit dat er 14 kampen zullen zijn, waardoor de mensen echt wel waar voor hun geld krijgen. Je betaalt 15 euro voor een staanplaats en 25 euro voor een zitplaats, veel minder als je het vergelijkt met wat de tickets bij andere meetings kosten. En dat terwijl wij nu ook een profkamp op de planning hebben staan.”

De profkamp tussen Aramkhel Shamshad en Alesandre Trabusso zou een echte publiekstrekker moeten worden. “Bij elke editie proberen we nog wat verbeteringen aan te brengen om ons gala naar een hoger niveau te tillen en nog wat spectaculairder te maken. Financieel was het een grote inspanning om profatleten op de affiche te krijgen, want ze vragen al snel om en bij de 1.500 tot 2.000 euro, maar dankzij enkele sponsors is dat toch gelukt. De profs boksen over zes ronden, wat ongetwijfeld voor het nodige spektakel zal zorgen.”

“Zelf werk ik nog altijd het liefst met de jeugd. Zo zullen er ook weer vijf boksers van Boksschool Koksijde, waaraan ik zelf training geef, in actie komen. Twee van die jongens zijn de debuterende broers Jody en Gregory Naeyaert uit Ichtegem. Een daarvan komt uit bij de heavy weight en neemt het op tegen een tegenstander van maar liefst 134 kilogram. Twee zulke kolossen in de ring, ook dat zal vast en zeker het nodige spektakel opleveren.”

Sport op de kaart

Ook Gordon Mommerency, bijgenaamd de Leeuw van Vlaanderen, komt weer in actie en zal ongetwijfeld weer veel publiek trekken. “Gordon kwam enkele weken geleden nog in actie en bokste sterk, maar verloor op punten. Hij heeft van niemand schrik en gaat geen enkele uitdaging uit de weg. Verder komt ook Maxim Beyens, die lang heeft gevoetbald, weer in actie.”

De 59-jarige Koksijdenaar hoopt van het Boksgala in Koksijde een vaste waarde te maken op de bokskalender. “Na twee succesvolle vorige edities, waarin we toch rond de 500 toeschouwers hadden, is het alweer de derde editie. Voor veel mensen is het een eerste kennismaking met de bokswereld, die ze na het gala op een andere manier en met veel bewondering bekijken. Veel toeschouwers komen nu elk jaar terug en ook de sponsors blijven aan boord, dus we zijn iets moois aan het neerzetten. Ook de samenwerking met de gemeente Koksijde loopt heel soepel, wat ik erg waardeer.”

Op die manier hoopt Johan de bokssport in de Westhoek wat meer op de kaart te zetten. “Meer en meer jonge gasten vinden de weg naar onze boksschool in Koksijde. De training loopt altijd mooi vol en ik organiseer ook regelmatig initiaties bij scholen in de buurt. Dat alles zet de bokssport in de regio in een positief daglicht”, besluit de organisator.

Boksgala Koksijde vindt op zaterdag 5 november plaats in Sporthal Koksijde-Dorp (Zeelaan 44). Weging om 18 uur, start om 20 uur. Staanplaatsen kosten 15 euro en zitplaatsen 25 euro.