Dames Rugby RSL schrijven clubgeschiedenis met Belgische titel: “Ongelofelijke climax na prachtig seizoen”

Na een thriller van formaat slaagde het damesteam van Rugby RSL er afgelopen weekend in om de finale van de play-offs te winnen. Het was de eerste Belgische titel in de nog prille clubgeschiedenis van Rugby RSL.

De Bullets, zoals de dames van Rugby RSL zichzelf graag noemen, hadden voor aanvang van het seizoen niet echt grootse ambities. “Maar naarmate het seizoen vorderde, merkten we dat het best goed ging”, blikt trainer Emiel De Poorter terug. “Uiteindelijk verloren we slechts van één ploeg, waardoor we dachten dat we tweede zouden eindigen. Maar de beste vier ploegen werkten nog play-offs af.”

De Bullets plaatsen zich uiteindelijk voor de play-off finale van afgelopen weekend in Brussel. Met Haute Meuse kregen ze een ervaren tegenstander uit de regio Dinant voorgeschoteld. “Het was een speciale ervaring, met veel supporters en het Belgisch volkslied dat voor de match werd afgespeeld. De finale was ook een echte thriller. Vijf minuten voor het einde stonden we nog op achterstand met 10 punten, maar twee minuten voor tijd konden we nog scoren en met de allerlaatste actie konden we de winnende punten scoren. Een ongelofelijke climax na een prachtig seizoen. De ontlading was enorm.”

“Dit is de eerste titel ooit voor Rugby RSL, dus deze prestatie is een absolute mijlpaal voor de club. We hebben deze titel vooral te danken aan de sterke band tussen de dames. Nieuwe leden worden ook meteen opgenomen in de groep. Het mooie van rugby is dat het letterlijk voor iedereen is: jong, ouder, groot, klein… Iedereen is bij ons welkom. We zijn trouwens nog op zoek naar extra leden voor volgend seizoen, want we zouden graag de stap zetten naar 15 tegen 15.”

Debuut als trainer

De 28-jarige Roeselarenaar is sinds 2019 aan de slag als trainer van de Roeselaarse dames. “Het eerste jaar was dat nog samen met de dames van Tiegem, waarna we in 2020 alleen zijn begonnen. Door covid zijn er echter veel wedstrijden in het water gevallen, waardoor het nu eigenlijk mijn eerste volledige seizoen als trainer was. Om dat dan met een titel te kunnen afsluiten, is natuurlijk schitterend”, besluit Emiel met de glimlach. (SB)