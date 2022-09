Cédric Callewaert droomt van goud in zijn age group op WK duatlon lange afstand

Hij droomt er al een paar jaar van, maar komende zondag, 4 september, is het eindelijk zover. Want dan staat Cédric Callewaert uit Langemark-Poelkapelle aan de start van het WK duatlon lange afstand in het Zwitserse Zofingen. De ambitie? De wereldtitel in zijn age group 35-39.

Door een vervelende blessure aan het scheenbeen kon de 38-jarige Poelkapellenaar zijn voorbereiding pas laat beginnen, maar toch vertrekt hij met het nodige vertrouwen richting Zwitserland.

Scheenbeenvliesontsteking

“Ik denk dat ik er klaar voor ben”, bevestigt Cédric. “Ik kijk er eigenlijk wel naar uit, want dit plan staat al een paar jaar op mijn agenda, maar corona heeft roet in het eten gegooid. In 2019, het eerste jaar waarop ik me volledig op duatlon focuste, won ik twee duatlons over de lange afstand. Daarom was het de bedoeling om in 2020 al in Zofingen van start te gaan, maar het is dus twee jaar later geworden.”

“Mijn voorbereiding is over het algemeen goed verlopen. De basisconditie zit goed, maar door een scheenbeenvliesontsteking heb ik pas sinds begin mei vol door kunnen trainen. Begin juni was ik meteen derde op de halve marathon in Poperinge en daarna heb ik maar een drietal wedstrijden gedaan. Ik heb dus weinig referentiepunten, maar op basis van de trainingen heb ik wel een goed gevoel.”

Veel hoogtemeters

Het WK lange afstand bestaat uit 10 kilometer lopen, 150 kilometer fietsen, gevolgd door nog eens 30 kilometer lopen. Dat alles op een zwaar parcours met veel hoogtemeters.

“Ik ben voldoende gewapend om een resultaat neer te zetten, al mis ik natuurlijk wel wat ervaring in wedstrijden van dergelijke afstand. Het wordt dus afwachten, maar ik heb alles gedaan wat ik kon doen, dus kan ik mezelf niets verwijten.”

Geen ‘pannenkoeken’

In een interview van eind september vorig jaar sprak Cédric al de droom uit om wereldkampioen te worden in zijn age group 35-39. “En dat is nu nog steeds de ambitie”, lacht hij.

“Of het mogelijk is, is moeilijk in te schatten omdat ik de concurrentie niet ken. Ik zag Amerikanen, Australiërs en Fransen op de startlijst staan, van wie een paar die al top 15 overall hebben behaald in vorige edities. Dat zullen dus geen pannenkoeken zijn. Er nemen ook een 25-tal profatleten deel en ik zou het top vinden als ik er daar een paar van achter mij kan laten.”