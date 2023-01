Brugs Boksgala niet langer op 1 mei

Het was een traditie dat er op 1 mei gebokst werd in Brugge. Lang was dit tijdens de Memorial Fernand Roelands, die later overging in het Brugs Boksgala. De organisatie kiest nu niet langer voor de Dag van de Arbeid als datum voor het gebeuren. “Vanaf dit jaar gaan we voor een zaterdagavond en dat is 29 april, puur om de belangstelling”, klinkt Sven Byosière.

De Memorial Fernand Roelands werd in 1994 in Jabbeke voor het eerst in een organisatie door Wimme Boxing Club boven de doopvont gehouden. Toen nog met Dirk Walleyn als blikvanger in de enige profkamp op de affiche.

Freddy Demeulenaere

Freddy Demeulenaere was een andere bekende Brugse bokser. Als enige Belg behaalde hij er voor de derde keer de Benelux-titel. Dat was in 1997 in het Tempelhof in Sint-Pieters en op 1 mei. Vanaf dan werd die datum de vaste afspraak voor de Brugse boks liefhebbers.

In 2010 koos Wimme Boxing Club echter om af te stappen van de Memorial als hun paradepaartje en met het Brugs Boksgala een nieuwe koers te varen, overigens op de vooravond van 1 mei.

Delfine Persoon

Onder de deelnemers toen Delfine Persoon en Oshin Derieuw. Maar de organisatie stierf een stille dood tot Boxing Club Kings Cobra in 2013 uitpakte met een Brugs Boksgala in oktober en voor het jaar nadien liet weten dat de Memorial Fernand Roelands opnieuw zou gelanceerd worden op 1 mei.

Beide organisaties vielen dan samen en nu kiest men voor een nieuwe datum, zaterdag 29 april. “1 mei valt dit jaar op een maandag, de dag nadien moeten de mensen werken en die dag verandert elk jaar. Als men de dag nadien geen vakantie heeft, zorgt dat voor minder belangstelling”, vindt Sven Byosière als stichter en trainer bij Boxing Club Kings Cobra, met als locatie in de sportzaal van het Koninklijk Atheneum (KA) langs de Annuntiatenstraat.

“We willen vanaf heden dat het gala op een zaterdag plaatsheeft. Ondertussen zijn we volop bezig met de planning. De profkampen zijn in principe rond. Met het vervolledigen van het programma zijn we nog volop bezig.”

Nieuwe prof Abdul Utmanzai

“We hebben overigens een nieuwe prof in Brugge, ook bij ons in de club. Het gaat om Abdul Utmanzai. Hij is 22 jaar en van Afghaanse origine. Hij heeft ondertussen veel amateurwedstrijden gedaan, met veel overwinningen en stapt nu over naar de profs.”

Wie hem een eerste keer als prof aan het werk wil zien, kan dus naar het Brugs Boksgala komen op 29 april, in het Tempelhof in Sint-Pieters. De deuren gaan die dag open om 17 uur, de eerste kamp is voorzien om 18 uur. Abdul Utmanzai werd onder andere in 2021 Vlaams kampioen bij de amateurs in de gewichtsklasse -67kg. (ACR)