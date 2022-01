Ardooie in beeld voor wereldtitelkamp van Delfine Persoon

Delfine Persoon onderhandelt momenteel over de organisatie van haar wereldtitelkamp. De eerste optie is de kamp te organiseren in het Amerikaanse Las Vegas. Als dat niet meezit, is Ardooie de tweede optie.

Eind maart kan Delfine Persoon de wereldtitel boksen bij de superpluimgewichten betwisten. De Amerikaanse Mayer is de mogelijke tegenstander. De kamp zou op 26 maart in Las Vegas kunnen doorgaan.

Financiële haalbaarheid

De uitnodiging gaat uit van het management van Mayer. Naast de sportieve voorbereiding stelt zich voor Persoon ook de financiële haalbaarheid. “Lukt Las Vegas niet, dan houden we een alternatief achter de hand en dat is de Ark in Ardooie”, horen we in kringen rond Persoon. Dan zou de kamp plaatsvinden op 2 april.

De inzet is de WBO- en IBF-wereldtitel. Drie jaar geleden had in Ardooie reeds een grote boksmeeting plaats.