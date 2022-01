Toch nog een wereldtitelkamp voor Delfine Persoon?

Delfine Persoon (37) kreeg totaal onverwacht een uitnodiging om eind maart in Las Vegas een wereldtitelkamp te boksen tegen de Amerikaanse Mikaela Mayer, wereldkampioene WBO en IBF bij de superpluimgewichten. “Misschien wel haar laatste kans om ooit voor een wk-titel te boksen, maar er rest haar maar een goeie twee maanden om zich op die kamp voor te bereiden en dat is heel weinig”, zegt haar coach Filiep Tampere.

De hoop dat Delfine nog voor een wereldtitel zou kunnen boksen op haar 37ste was nihil en dan komt er daags vóór haar verjaardag (14 januari) een mail binnen met een invitatie om op 27 maart in Las Vegas voor de wk-titels WBO en IBF bij de superpluimgewichten te boksen tegen Mikaela Mayer, die haar 16 profkampen allemaal won. Een kans die Delfine moeilijk kan laten liggen, ook al omdat ze van manager Eddie Hearn geen kans krijgt om voor een WBA-titel te boksen.

Afwachten

“De kans dat we naar Las Vegas gaan is niet zo groot”, zegt coach Filiep. “De onderhandelingen voor een eventuele kamp moeten nog beginnen. Bovendien blijven er voor Delfine maar twee en een halve maand meer over om haar voor te bereiden en dat is toch een beetje te weinig.”

Voor Delfine zou die wereldtitelkamp wel een onverwacht mooie afsluiter van haar carrière kunnen zijn. “Als dat niet lukt kan ze nog altijd in april voor de Europese titel boksen. Tenminste als corona dat toelaat. En als er maar 500 toeschouwers binnen mogen, zal ik niet beginnen aan een dergelijke grote organisatie. Het blijft dus afwachten op alle fronten!”

(IB)