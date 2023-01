120 Laureaten gehuldigd op Wevelgemse sportreceptie

De sportreceptie in Wevelgem mocht dit jaar opnieuw doorgaan en werd meteen in een nieuw kleedje gegoten.

Een vol cultuurcentrum kreeg drie kampioenen op bezoek die aanschoven voor een debat over mentaal welzijn. De ambiancefanfare de Letter Geletterden openden het debat met ludieke noten, enkele jonge voetballers toonden hun jongleerkunsten en schepen Geert Breughe sprak zijn nieuwjaarswensen. Hij merkte op dat drie winnaars in Wevelgemse koersen later dat jaar wereldkampioen werden, of nog kunnen worden: Tim Pidcock, Remco Evenepoel en Wout Van Aert.

Dan werden Hanne Mestdagh (basketbal), Jolien Dhoore (wielrenster) en Eline Berings (hordenloopster) aan de tand gevoeld door Ruben Van Gucht. In vier stellingen besteedden ze aandacht aan het belang van mentaal welbevinden. Ze vertelden eerlijk over hun donkere momenten, dat je als jonge sporter vooral plezier moet blijven hebben in je sport, ook al zit het even niet mee. De rol van de coach werd benoemd, die best positieve aandacht blijft hebben.

De drie dames vinden ook positief dat belangrijke sporters, mannen en vrouwen, zich meer en meer emotioneel en kwetsbaar durven tonen. Ook het publiek kon stemmen en kreeg de kans om vragen te stellen. De interactieve aanpak werd gesmaakt. Alle laureaten kregen een geschenk op weg naar de receptie in de cafetaria. De volle zaal toonde dat sport leeft in Wevelgem.