Lang hekwerk van 1,5 kilometer om transmigranten weg te houden bij snelwegparkings langs E40

Op de snelwegparkings langs de E40 in Westkerke en Mannekensvere zijn op maandag 16 oktober werkzaamheden begonnen om te voorkomen dat transmigranten de snelweg oversteken. Er wordt een hekwerk van 1,5 kilometer aangelegd. De werken zullen duren tot eind november.

Het Agentschap Wegen en Verkeer begint vandaag met de installatie van een hoog hek van anderhalve kilometer, geplaatst bij de snelwegparkings in Westkerke en Mannekensvere langs de E40. Dit hek heeft als doel om transmigranten te ontmoedigen de snelweg over te steken en vrachtwagens binnen te dringen. De parkeerplaatsen zijn in het verleden vaak getroffen door problemen met transmigranten, die trachten in vrachtwagens te klimmen met als doel het Verenigd Koninkrijk te bereiken.

licht toe:

“In het verleden hebben we al eerder kleinere maatregelen genomen, zoals het omheinen van de parkeerplaatsen en het installeren van beveiligingscamera’s. Door dit hekwerk in het midden van de snelweg willen we de oversteek van transmigranten voorkomen”, aldus Dirk Vanhuysse van Wegen en Verkeer. “De werkzaamheden zijn begonnen in Westkerke en zullen duren tot eind oktober. Vervolgens zullen we dezelfde aanpak toepassen in Mannekensvere, waar de werkzaamheden naar verwachting eind november zullen worden afgerond.”

Gedurende de werkzaamheden zullen de linkerrijstroken in beide richtingen tijdelijk worden afgesloten.