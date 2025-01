Kruispunt Kortrijksestraat twee maanden afgesloten voor verdere aanleg De Groene Verbinding: “Hinder maximaal beperken”

Stad Kortrijk zet een belangrijke stap in de verdere realisatie van ‘De Groene Verbinding’, een ambitieus stadsvernieuwingsproject dat inzet op een duurzamere, veiligere en aantrekkelijkere mobiliteit. Vanaf 4 februari beginnen ingrijpende werken aan het kruispunt Molenstraat-Kortrijksestraat-Leynvaalsstraat. Hierdoor wordt het kruispunt twee maanden afgesloten voor alle verkeer.

De werken in de Molenstraat gaan vlot vooruit. De straat krijgt een volledige metamorfose: de vernieuwde riolering is voor 95% afgerond, de rijweg werd heraangelegd en krijgt binnenkort zijn laatste afwerking, er werd een nieuwe parkeerstrook en voetpaden aangelegd en de komende maanden wordt ook de groenzone met een geïntegreerd fietspad en speeltoestellen voltooid.

Verkeersveiligheid voorop

Deze ingrijpende heraanleg maakt deel uit van het stadsvernieuwingsproject ‘De Groene Verbinding’, waarmee Kortrijk een groen fiets- en wandelnetwerk uitbouwt doorheen de stad. Voormalige reservatiestroken voor autowegen worden omgevormd tot autoluwe corridors, waardoor fietsers en voetgangers meer ruimte krijgen en de stad een aangenamere en duurzamere leefomgeving creëert.

De herinrichting van wegen en kruispunten verhoogt de verkeersveiligheid en verbetert de doorstroming, terwijl extra groenzones helpen om hittestress te verminderen en water beter te laten infiltreren. Met De Groene Verbinding zet de stad een grote stap naar een bereikbare, verkeersveilige en leefbare toekomst voor alle inwoners en bezoekers.

De Molenstraat vormt een cruciale schakel tussen twee fietssnelwegen, waardoor ook een veilige oversteek ter hoogte van de Kortrijksestraat noodzakelijk is. Om de zichtbaarheid en veiligheid van fietsers en voetgangers te verbeteren, wordt de scherpe bocht in de Kortrijksestraat aan de Molenstraat verzacht. Deze ingreep draagt aanzienlijk bij aan een veiliger verkeerstraject, maar vereist tijdelijk de volledige afsluiting van de weg voor alle verkeer.

Verkeershinder en omleiding

Op dinsdag 4 februari starten de werken aan het kruispunt. Tijdens de werken, die naar verwachting twee maanden zullen duren, is geen doorgaand verkeer mogelijk op de Kortrijksestraat. De omleiding voor automobilisten en fietsers loopt via de Bozestraat – Izegemsestraat – R36 (Brugsestraat en Meensestraat, red.). Voetgangers (en fietsers met hun fiets aan de hand, red.) zullen wel steeds doorgang hebben.

Op maandag 3 februari gaan ook in de Zuidstraat werken van start, in het kader van hetzelfde project. Hier loopt de omleiding via de Oude Ieperseweg – Guido Gezellelaan – Moorseelsestraat – Bissegemsestraat.

Groener en veiliger Kortrijk in zicht

Stad Kortrijk zet alles in het werk om de impact zo beperkt mogelijk te houden en blijft de situatie nauwgezet opvolgen. Het stadsbestuur vraagt om de signalisatie strikt te volgen en beide omleidingen niet extra te belasten. Plan je verplaatsing op voorhand, voorzie indien nodig wat extra tijd en toon begrip voor je medeweggebruikers. De toekomst oogt groener, vlotter en veiliger.

“We beseffen dat deze werken tijdelijk overlast veroorzaken, maar ze zijn een noodzakelijke investering in een groenere en aangenamere stad”, zegt Trui Steenhoudt (N-VA), schepen van Mobiliteit en Openbare werken. “Bovendien is het cruciaal om de verkeersveiligheid op deze belangrijke verkeersas te verhogen. We blijven de situatie monitoren en stellen alles in het werk om de hinder maximaal te beperken.”

“We gaan een belangrijke volgende fase in voor wat de 5 km lange Groene Verbinding moet worden”, besluit Wout Maddens (TBSK), schepen van Stadsvernieuwing. “Het verbinden en vergroenen van buurten, stadsdelen en deelgemeenten is het sleutelwoord van de stadsvernieuwing.“