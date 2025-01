Van de Appeltuin tot de heraanleg van de voetpaden: dit zijn de 10 werven van 2025 in Kortrijk

Dit jaar zet Kortrijk haar stadsvernieuwingsambities kracht bij met een reeks grootschalige openbare werken. Van belangrijke verkeersknooppunten tot groene verbindingen en nieuwe ontmoetingsplekken, de stad investeert fors in mobiliteit, veiligheid, stadsvernieuwing en vergroening om de leefbaarheid te verbeteren.

“Dit jaar openen opnieuw heel wat nieuwe, aantrekkelijke plekken in onze stad, zowel in het centrum als in de deelgemeenten. De ambities voor deze legislatuur zijn hoog: stadsvernieuwing blijft in Kortrijk een werkwoord”, klinkt het bij Wout Maddens (TBSK), schepen van Stadsvernieuwing. “Deze legislatuur wordt er één voor de voetganger, de automobilist én de fietser. We schakelen een versnelling hoger in het opwaarderen van ons openbaar domein en vernieuwen dubbel zoveel voet- en fietspaden. We bouwen aan een stad waar vlotte toegankelijkheid hand in hand gaat met verkeersveiligheid voor alle weggebruikers”, vult Trui Steenhoudt (N-VA) aan, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken.

1. Sluis 9

De kruispunten Spinnerijkaai/Vennestraat en Stasegemsestraat/Passionistenlaan stonden op de ‘zwartepuntenlijst’ die stad Kortrijk jaarlijks opstelt op basis van een analyse van verkeersveiligheid. © Margot Demeulemeester

Na de renovatie van de spoorwegbrug door Infrabel en de sluisbrug door De Vlaamse Waterweg, neemt stad Kortrijk de heraanleg van de gevaarlijke kruispunten rondom Sluis 9 voor haar rekening, een belangrijke schoolfietsroute. Dit project, dat in mei 2025 wordt afgerond, omvat ook de aanleg van toegankelijke bushaltes met schuilhuisjes.

2. Trompetaansluiting

Eén van de meest ingrijpende projecten is de aanleg van de trompetaansluiting tussen de A19 en de R8. Deze nieuwe verkeerswisselaar vervangt de gevaarlijke kruispunten met verkeerslichten door een veiligere en vlottere oplossing. De werken, die in augustus 2022 begonnen, worden naar verwachting afgerond tegen midden 2025. Naast de verkeersveiligheid wordt ook gedacht aan de leefbaarheid van de omgeving. Zo wordt een geluidsmuur van ruim 1 kilometer lang voorzien, die bovendien begroeid zal worden met klimplanten om een groene wand te creëren.

3. Bissegem Plage

Een groene parel voor Bissegem. Het voormalige braakliggende terrein in de Vrije Aardstraat wordt omgetoverd tot een natuurrijke omgeving met waterbufferbekkens, wandelpaden en een houten vlonder waar bezoekers kunnen ontspannen en genieten van het uitzicht op de Leie en passerende schepen. Het project biedt ook een praktische oplossing voor waterbeheer, doordat regenwater uit de omliggende straten hier opgevangen wordt.

4. Conservatoriumpark

Het Conservatoriumplein, dat vroeger als parking diende, wordt volledig onthard en omgevormd tot een groene ontmoetingsplek. Maar liefst 3.490 m² asfalt maakt plaats voor gras, bomen en wadi’s die regenwater opvangen, waardoor het plein een aantrekkelijke, duurzame en klimaatbestendige invulling krijgt. Het Conservatoriumpark wordt niet alleen een groene ruimte, maar ook een plek voor ontspanning en ontmoeting. Er komt een speelzone en er wordt een groene arena gecreëerd die ruimte biedt voor diverse optredens en evenementen.

5. Appeltuin

Het voormalige kruispunt Appel en de Zandstraat wordt volledig heringericht tot een autoluw plein en een groene boulevard die het station met Campus Kortrijk Weide verbindt. De Appeltunnel onder het plein werd al vorig jaar geopend en scheidt doorgaand verkeer van bestemmingsverkeer. Daarnaast biedt de tunnel toegang tot een ondergrondse parking met ruimte voor 900 auto’s.

6. Groene verbinding: Deelgebied Molenstraat West

De geplande werken in de Molenstraat omvatten zowel de vernieuwing van de rioleringsinfrastructuur als de heraanleg van de straat en omgeving. Er komt ook een buurtparking. De aanbesteding voor de uitvoering van de werken ter hoogte van de Molenstraat-Bozestraat is lopende en zullen dit jaar nog opstarten, met een verwacht einde in het voorjaar 2026.

7. Groene verbinding: Zuidstraat en Guido Gezellelaan

Dit deelgebied is een eerste actie in de strook die vroeger gereserveerd werd voor de aanleg van een autoverbinding vanaf de R8 in Bissegem tot aan de Kortrijksestraat in Heule (de N328). Deze reservatiestrook wordt een groene ruimte en verbindt zo wijken die nu van elkaar gescheiden zijn. Er komt een hoogwaardige fietsverbinding van in totaal vijf kilometer. Bissegem, Stadsgroen Ghellinck, Sportpark Wembley en het centrum van Kortrijk worden zo verbonden in enkele minuten fietsen.

8. Minister De Taeyelaan

Naast volledige vernieuwing van de straten worden specifieke maatregelen genomen, zoals verhoogde fietspaden, groenvakken en asverschuivingen bij scholen.

In 2024 startten stad Kortrijk en Aquafin de riolerings- en wegeniswerken in de omgeving van de Oudenaardsesteenweg, Goedendaglaan, Dennenlaan, Dokter Snellaertstraat, Seringlaan en Minister de Taeyelaan. Het project wordt eind 2025 afgerond en heeft drie hoofddoelen: afval- en regenwater scheiden, vergroening en meer veiligheid voor fietsers en voetgangers én de aanpak van wateroverlast met buffergrachten.

9. Bellegembos

De stad Kortrijk zorgt voor de veiligheid van de straten in Bellegembos, maar voor andere ingrepen moeten alle eigenaars akkoord gaan. In de zomer van 2024 gingen de werken effectief van start met de aanpassingswerken van de nutsmaatschappijen. Ondertussen stelde de stad Kortrijk een aannemer aan voor de weg- en rioleringswerken. Deze werken starten in het voorjaar 2025.

10. Heraanleg voetpaden

Met het nieuwe coalitieakkoord ‘Kortrijk met Brio’ heeft het vernieuwde stadsbestuur de uitgesproken ambitie om voetpaden intensief te vernieuwen. Onder meer de Bozestraat, Gullegemsestraat en Patersmotestraat krijgen in 2025 nog vernieuwde voetpaden. En dat is slechts het startschot voor deze legislatuur. Het budget wordt maar liefst verdubbeld naar 6 miljoen per jaar om de hoge ambities in te vullen.